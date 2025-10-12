Забетонировали, чтобы никто ничего не узнал: где в Украине есть массовое захоронение жертв советского режима (фото)

Среди расстрелянных "Сучьей балки" были как мужчины, так и женщины и дети

В Луганске существует место, которое до сих пор напоминает о самых черных страницах советской истории. Урочище "Сучья балка" стало местом массовых расстрелов, где в 1930-1940-х годах тайно хоронил свои жертвы советский режим.

На окраине Луганска, в урочище "Сучья балка", скрыта одна из самых страшных страниц советского террора. В период с 1937 по 1942 годы сотрудники НКВД тайно расстреливали и хоронили людей, как написали в "Livejournal"

По оценкам историков, в земле покоятся от пяти до десяти тысяч жертв. Предполагается, что среди расстрелянных были иностранцы, в частности польские военные.

Место массовых захоронений было обнаружено случайно в 1990 году, когда на участке планировали возвести гаражный кооператив. Во время рытья фундамента экскаватор наткнулся на слой человеческих костей. Историк Валерий Снегирев, который видел находку своими глазами, вспоминал, что среди останков были мужчины, женщины и дети.

Однако официального расследования не провели. Вскоре власти объявили, что на этом месте якобы расположен закрытый в 1960 году скотомогильник, где когда-то хоронили умерших от сибирской язвы животных. После этого было принято решение остановить все раскопки.

На месте казней был скотомогильник

По приказу КГБ балку засыпали щебнем, залили смолой и битумом, фактически похоронив все улики под толстым слоем бетона. Эксперты отмечают, что сегодня даже при желании провести эксгумацию определить что-то практически невозможно, ведь все спрессовано в единую массу.

В 1997 году на месте трагедии установили поминальный крест и мемориальную арку, однако памятные знаки неоднократно уничтожали вандалы. А после оккупации Луганска в 2015 году на этой территории установили бюст Сталина.

Сегодня "Сучья балка" остается молчаливым свидетелем советских преступлений.

