Дорога туда была вся в крови: какая соляная шахта в Украине стала могильником для 3600 человек (фото)

Салина — урочище и бывшая соляная шахта на Львовщине, известная не только своей давней историей добычи соли, но и трагическими событиями Второй мировой войны. Там расстреляли более 3500 человек.

Эта шахта расположена вблизи села Соляноватка во Львовской области, недалеко от города Добромиль. Сначала там был санаторий, но позже место превратилось в братскую могилу, как написали в "Историческая правда".

На протяжении веков эта шахта имела значение не только для Галичины, но и для соседних стран — Польши, Словакии и Австрии. Позже на территории урочища действовал санитарно-оздоровительный комплекс с санаторием на 365 коек и лечебными учреждениями для больных туберкулезом, пневмонией и бронхиальной астмой, который закрыли по решению Львовского областного отдела здравоохранения в 80-х годах.

В то же время урочище Салина стало местом одной из крупнейших трагедий Второй мировой войны на этих территориях. В июне 1941 года органы НКВД расстреляли около 3600 человек, а шахта была заполнена телами жертв, которые были неугодны для советской власти. Кроме того, там находили тела детей.

Как говорила Любомира Бачара, жительница соседнего с урочищем Салина села Соляноватка, к Салине постоянно тянулись грузовые машины. Есть вероятность, что туда свозили тела убитых заключенных для утилизации. Когда началась война, в Москве встал вопрос, куда девать большое количество заключенных идеологических врагов, в частности членов патриотических организаций, а также студентов, учителей, священников, бизнесменов, которые были приговорены к смертной казни. Советская власть решила массово убить их и привезти в Салину. После этих грузовиков на дороге было много крови. Туда бросали, как живых, так и мертвых.

Во время расстрела постоянно работали двигатели, с помощью которых пытались заглушить крики и выстрелы. Некоторых людей убивали деревянными молотами, а полуживых сбрасывали на стометровую глубину шахты.

Массовое захоронение смогли обнаружить чуть позже, когда советские войска уже бежали от наступления немецких войск. Пришли словацкие группы. Они узнали о событии от крестьян и пошли искать следы преступления.

Люди начали раскапывать шахту, куда сбрасывали трупы и все были шокированы, ведь она до верха была заполнена расстрелянными. Тогда удалось достать около 500 человек, а остальные были разложены на части. Из-за страшной жары стояла вонь. Было решено закопать шахту с людьми.

Могилу, которую сделали местные активисты, разрушали несколько раз во время Советского времени. Однако каждый раз люди находили это место и снова ставили крест.

