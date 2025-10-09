Казематы смерти в столице: где в Киеве есть тюрьма, которая была символом имперских репрессий

Косой капонир — место казней политических заключенных и участников революции

Киев — это не только златоверхие храмы и современные небоскребы. Столица хранит память о трагических и мистических событиях. Среди них — Лысая гора, где проводили шабаши и казнили людей, но особое место занимает Косой капонир. Это место стало тюрьмой и свидетелем жесточайших расправ Российской империи над политическими заключенными.

Что нужно знать

Косой капонир был построен в 1844 году как военная фортификация и быстро стал имперской тюрьмой

Сооружение стало символом имперских репрессий и местом содержания опасных для власти политических заключенных и революционеров

Самым трагическим эпизодом в истории капонира является казнь руководителя восстания саперов Бориса Жадановского и его соратников в 1905 году

Косой капонир — фортификационное оборонительное сооружение, построенное в 1844 году. Название "косой" происходит от его расположения – он был встроен в вал крепости под углом, что позволяло вести фланговый огонь вдоль защитного рва.

Однако военное назначение сооружения было относительно недолгим. Уже вскоре, в 1870-х годах, капонир был переоборудован в военную тюрьму, известную как "Киевский Шлиссельбург". Его толстые стены и глубокие подземелья стали идеальным местом для содержания особо опасных, по мнению имперской власти, преступников, преимущественно политических.

Косой капонир

Именно благодаря своей тюремной функции Косой капонир вошел в историю как символ имперских репрессий в Украине. Казематы были переполнены революционерами, бунтарями и участниками освободительных движений. Условия содержания были ужасными : влажные, холодные и темные камеры, вызвавшие болезни и психические расстройства.

Косой капонир

Кого казнили в капонире и почему

Наиболее черная страница истории капонира связана с показательными казнями. Исследователи истории Киевской крепости подтверждают, что на территории крепости, вероятно, непосредственно вблизи капонира, происходили расстрелы. Один из самых известных эпизодов – казнь участников восстания саперов в 1905 году.

Косой капонир

В основном казни происходили в 1905-1907 годах. Здесь расстреливали из-за обвинений в государственной измене и организации военного мятежа. В частности, в капонире был казнен участник революции Борис Жадановский и его товарищи.

Борис Жадановский

После Февральской революции 1917 года капонир был превращен в музейную экспозицию, рассказывающую о его тюремном прошлом. Сегодня Косой капонир является частью Национального военно-исторического музея Украины и служит живым напоминанием о цене свободы и жертвенности борцов за нее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине место, от которого стынет кровь. Здесь могли расстрелять 7 тысяч человек.