Забетонували, щоб ніхто нічого не дізнався: де в Україні є масове поховання жертв радянського режиму (фото)

У Луганську існує місце, яке й досі нагадує про найчорніші сторінки радянської історії. Урочище "Суча балка" стало місцем масових розстрілів, де в 1930–1940-х роках таємно ховав свої жертви радянський режим.

На околиці Луганська, в урочищі "Суча балка", приховано одну з найстрашніших сторінок радянського терору. У період із 1937 по 1942 роки тут співробітники НКВС таємно розстрілювали та ховали людей, як написали в "Livejournal"

За оцінками істориків, у землі спочивають від п’яти до десяти тисяч жертв. Існують припущення, що серед розстріляних були іноземці, зокрема польські військові.

Місце масових поховань виявили випадково у 1990 році, коли на ділянці планували звести гаражний кооператив. Під час риття фундаменту екскаватор натрапив на шар людських кісток. Історик Валерій Снєгірьов, який бачив знахідку на власні очі, згадував, що серед останків були чоловіки, жінки та діти.

Однак офіційного розслідування не провели. Невдовзі влада оголосила, що на цьому місці нібито розташований закритий у 1960 році скотомогильник, де колись ховали тварин, які померли від сибірської виразки. Після цього було ухвалено рішення зупинити всі розкопки.

За наказом КДБ балку засипали щебенем, залили смолою та бітумом, фактично поховавши всі докази під товстим шаром бетону. Експерти зазначають, що сьогодні навіть за бажання провести ексгумацію — визначити щось практично неможливо, адже все спресоване в єдину масу.

У 1997 році на місці трагедії встановили поминальний хрест і меморіальну арку, однак пам’ятні знаки неодноразово нищили вандали. А після окупації Луганська у 2015 році на цій території встановили бюст Сталіна.

Сьогодні "Суча балка" залишається мовчазним свідком радянських злочинів.

