Где-то 85-95 лет назад в одном украинском городе массово похоронили жертв репрессий, раненых красноармейцев и учеников фабрично-заводских училищ

Рутченковое поле в Кировском районе Донецка стало местом массовых захоронений людей, погибших во время советских репрессий в период 1930-1940-х годов.

Впервые о преступлениях советской власти на этом месте сообщила германская администрация осенью 1941 года. По свидетельствам очевидцев, немцы показали местным жителям тела, только что зарытые в поле, используя трагедию в пропагандистских целях, как узнал " Телеграф ".

Весной 1989 года на Рутченковом поле во время археологических раскопок нашли более 500 останков людей с простреленными черепами. Исследования показали, что здесь похоронили жертв политического террора 1930-1940-х годов. Активное участие в раскопках принимала общественная организация "Донецкий мемориал". По ее оценкам, на поле могли быть похоронены от 5 до 7 тысяч человек.

Следует отметить, что среди захороненных были не только жертвы репрессий. Около 500 тел принадлежали раненым красноармейцам и ученикам фабрично-заводских училищ, которых не успели эвакуировать в 1941 году, и их расстреляли перед захватом Сталино немецкими войсками.

Значительно позже, 16 сентября 1989 года, останки были перезахоронены в двух братских могилах. В 2005 году на Рутченковом поле установили памятник жертвам политических репрессий, чтобы сохранить память о трагедии.

