У вас начнется "черная полоса", если сделаете это в праздник 13 октября

Узнайте, почему сегодня нельзя рассказывать о мечтах и ругаться

В этот понедельник христиане восточного обряда в Украине чтят мучеников Карпа епископа Фиатирийского, диакона Папила, его сестру Агафонику и Агафодора. По новоюлианскому церковному календарю, святых вспоминают 13 октября.

Карп, Папила, Агафодор и Агафоника были христианами, жившими в Малой Азии в III веке. Во времена гонений при императоре Деции они отказались приносить жертвы языческим богам. За это их подвергли тяжким мучениям и предали смерти. Останки святых были погребены в городе Сарды.

В народе 13 октября было принято ходить в баню. Также в этот день наши предки читали молитвы над семейными драгоценностями, чтобы уберечь их и приумножить достаток в доме.

Фото: freepik

Что нельзя делать 13 октября

Делиться планами или мечтами – они не сбудутся.

Употреблять алкогольные напитки – к безденежью.

Ссориться, сквернословить – к семейным проблемам.

Ругаться и вступать в конфликты — может начаться "черная полоса" в жизни.

Народные приметы 13 октября

Облака красного цвета – ждите дождя.

Белый иней на деревьях – скоро начнется дождь.

В лесу снова появились грибы – раннего снега не будет.

У кого именины 13 октября

Сегодня именины празднуют Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Трофим.

Праздники и события 13 октября

Международный день костюма (International Suit Up Day)

Международный день неудач (International Day for Failure)

Всемирный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day)

Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий (International Day for Disaster Risk Reduction)

День шоколадного драже M&M's

Международный день простого языка

День без бюстгальтера (No Bra Day)

День рождения "Битломании" (Beatlemania Day)

