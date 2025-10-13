У вас начнется "черная полоса", если сделаете это в праздник 13 октября
Узнайте, почему сегодня нельзя рассказывать о мечтах и ругаться
В этот понедельник христиане восточного обряда в Украине чтят мучеников Карпа епископа Фиатирийского, диакона Папила, его сестру Агафонику и Агафодора. По новоюлианскому церковному календарю, святых вспоминают 13 октября.
Карп, Папила, Агафодор и Агафоника были христианами, жившими в Малой Азии в III веке. Во времена гонений при императоре Деции они отказались приносить жертвы языческим богам. За это их подвергли тяжким мучениям и предали смерти. Останки святых были погребены в городе Сарды.
В народе 13 октября было принято ходить в баню. Также в этот день наши предки читали молитвы над семейными драгоценностями, чтобы уберечь их и приумножить достаток в доме.
Что нельзя делать 13 октября
- Делиться планами или мечтами – они не сбудутся.
- Употреблять алкогольные напитки – к безденежью.
- Ссориться, сквернословить – к семейным проблемам.
- Ругаться и вступать в конфликты — может начаться "черная полоса" в жизни.
Народные приметы 13 октября
- Облака красного цвета – ждите дождя.
- Белый иней на деревьях – скоро начнется дождь.
- В лесу снова появились грибы – раннего снега не будет.
У кого именины 13 октября
Сегодня именины празднуют Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Трофим.
Праздники и события 13 октября
- Международный день костюма (International Suit Up Day)
- Международный день неудач (International Day for Failure)
- Всемирный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day)
- Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий (International Day for Disaster Risk Reduction)
- День шоколадного драже M&M's
- Международный день простого языка
- День без бюстгальтера (No Bra Day)
- День рождения "Битломании" (Beatlemania Day)
Напомним, что в середине осени есть много государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных в октябре.