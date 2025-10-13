Рус

У вас почнеться "чорна смуга", якщо зробите це у свято 13 жовтня

Тетяна Кармазіна
13 жовтня – важливе церковне свято
13 жовтня – важливе церковне свято. Фото Freepik

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна розповідати про мрії і сваритися

Цього понеділка християни східного обряду в Україні вшановують мучеників Карпа єпископа Фіатирійського, диякона Папіла, його сестру Агафоніку та Агафодора. За новоюліанським церковним календарем, святих згадують 13 жовтня.

Карп, Папіла, Агафодор та Агафоніка були християнами, що жили в Малій Азії у III столітті. За часів гонінь за імператора Деції вони відмовилися приносити жертви язичницьким богам. За це їх піддали тяжким мукам і завдали їм смерті. Останки святих були поховані у місті Сарди.

У народі 13 жовтня було заведено ходити до лазні. Також цього дня наші пращури читали молитви над сімейними коштовностями, щоб уберегти їх та примножити достаток в оселі.

коштовності у домі
Фото: freepik

Що не можна робити 13 жовтня

  • Ділитись планами чи мріями – вони не збудуться.
  • Вживати алкогольні напої – до безгрошів’я.
  • Сваритися, лихословити – до сімейних проблем.
  • Лаятися і вступати в конфлікти — може початися "чорна смуга" у житті.

Народні прикмети 13 жовтня

  • Хмари червоного кольору – чекайте на дощ.
  • Білий іній на деревах — незабаром почнеться дощ.
  • У лісі знову з’явилися гриби – раннього снігу не буде.

У кого іменини 13 жовтня

Сьогодні іменини святкують Веніамін, Інокентій, Карп, Микита, Трохим.

Свята та події 13 жовтня

  • Міжнародний день костюма (International Suit Up Day)
  • Міжнародний день невдач (International Day for Failure)
  • Всесвітній день боротьби із тромбозом (World Thrombosis Day)
  • Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих (International Day for Disaster Risk Reduction)
  • День шоколадного драже M&M’s
  • Міжнародний день простої мови
  • День без бюстгальтера (No Bra Day)
  • День народження "Бітломанії" (Beatlemania Day)

Нагадаємо, що у середині осені є багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних у жовтні.

#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #Іменини