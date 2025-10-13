У вас почнеться "чорна смуга", якщо зробите це у свято 13 жовтня

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна розповідати про мрії і сваритися

Цього понеділка християни східного обряду в Україні вшановують мучеників Карпа єпископа Фіатирійського, диякона Папіла, його сестру Агафоніку та Агафодора. За новоюліанським церковним календарем, святих згадують 13 жовтня.

Карп, Папіла, Агафодор та Агафоніка були християнами, що жили в Малій Азії у III столітті. За часів гонінь за імператора Деції вони відмовилися приносити жертви язичницьким богам. За це їх піддали тяжким мукам і завдали їм смерті. Останки святих були поховані у місті Сарди.

У народі 13 жовтня було заведено ходити до лазні. Також цього дня наші пращури читали молитви над сімейними коштовностями, щоб уберегти їх та примножити достаток в оселі.

Фото: freepik

Що не можна робити 13 жовтня

Ділитись планами чи мріями – вони не збудуться.

Вживати алкогольні напої – до безгрошів’я.

Сваритися, лихословити – до сімейних проблем.

Лаятися і вступати в конфлікти — може початися "чорна смуга" у житті.

Народні прикмети 13 жовтня

Хмари червоного кольору – чекайте на дощ.

Білий іній на деревах — незабаром почнеться дощ.

У лісі знову з’явилися гриби – раннього снігу не буде.

У кого іменини 13 жовтня

Сьогодні іменини святкують Веніамін, Інокентій, Карп, Микита, Трохим.

Свята та події 13 жовтня

Міжнародний день костюма (International Suit Up Day)

Міжнародний день невдач (International Day for Failure)

Всесвітній день боротьби із тромбозом (World Thrombosis Day)

Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих (International Day for Disaster Risk Reduction)

День шоколадного драже M&M’s

Міжнародний день простої мови

День без бюстгальтера (No Bra Day)

День народження "Бітломанії" (Beatlemania Day)

Нагадаємо, що у середині осені є багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних у жовтні.