У вас почнеться "чорна смуга", якщо зробите це у свято 13 жовтня
Дізнайтеся, чому сьогодні не можна розповідати про мрії і сваритися
Цього понеділка християни східного обряду в Україні вшановують мучеників Карпа єпископа Фіатирійського, диякона Папіла, його сестру Агафоніку та Агафодора. За новоюліанським церковним календарем, святих згадують 13 жовтня.
Карп, Папіла, Агафодор та Агафоніка були християнами, що жили в Малій Азії у III столітті. За часів гонінь за імператора Деції вони відмовилися приносити жертви язичницьким богам. За це їх піддали тяжким мукам і завдали їм смерті. Останки святих були поховані у місті Сарди.
У народі 13 жовтня було заведено ходити до лазні. Також цього дня наші пращури читали молитви над сімейними коштовностями, щоб уберегти їх та примножити достаток в оселі.
Що не можна робити 13 жовтня
- Ділитись планами чи мріями – вони не збудуться.
- Вживати алкогольні напої – до безгрошів’я.
- Сваритися, лихословити – до сімейних проблем.
- Лаятися і вступати в конфлікти — може початися "чорна смуга" у житті.
Народні прикмети 13 жовтня
- Хмари червоного кольору – чекайте на дощ.
- Білий іній на деревах — незабаром почнеться дощ.
- У лісі знову з’явилися гриби – раннього снігу не буде.
У кого іменини 13 жовтня
Сьогодні іменини святкують Веніамін, Інокентій, Карп, Микита, Трохим.
Свята та події 13 жовтня
- Міжнародний день костюма (International Suit Up Day)
- Міжнародний день невдач (International Day for Failure)
- Всесвітній день боротьби із тромбозом (World Thrombosis Day)
- Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих (International Day for Disaster Risk Reduction)
- День шоколадного драже M&M’s
- Міжнародний день простої мови
- День без бюстгальтера (No Bra Day)
- День народження "Бітломанії" (Beatlemania Day)
Нагадаємо, що у середині осені є багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних у жовтні.