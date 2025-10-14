Забудьте слова "опт" и "розниця": лишь единицы знают, как правильно они звучат в украинском языке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В Украине нет "оптової торгівлі"
Украинский язык с каждым днем становится все более популярным, однако в то же время следует бороться и за его частоту, искоренять суржик и кальку по русскому языку. Среди прочего следует раз и навсегда запомнить, что слов опт и разница в украинском языке нет.
Хотя они часто встречаются, это калька из русского. Как их правильно заменить, рассказывает образовательный портал "Язык – ДНК нации".
Вот несколько примеров корректного перевода с русского на украинский язык:
- оптом — гуртом;
- в розницу — уроздріб, вроздріб;
- оптовая торговля — гуртова торгівля;
- оптовый рынок — гуртовий ринок;
- оптовый магазин — гуртівня.
И вот примеры, как эти слова применяются в предложениях на украинском:
- Видання минулого року купували вроздріб і цілими бібліотечками;
- Бачиш, тут сим шляхом нині Якісь їздці незвіснії спішать То вроздріб, то купками;
- У Польщі розвинена мережа книжкових гуртівень та кілька потужних дистрибуційних мереж, у яких представлено практично весь видавничий асортимент.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно назвать "однофамильца" на украинском языке. Есть несколько вариантов замены российской кальки, и один из них является довольно распространенным в Украине словом.