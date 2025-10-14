Забудьте слова "опт" и "розниця": лишь единицы знают, как правильно они звучат в украинском языке

В Украине нет "оптової торгівлі"

Украинский язык с каждым днем становится все более популярным, однако в то же время следует бороться и за его частоту, искоренять суржик и кальку по русскому языку. Среди прочего следует раз и навсегда запомнить, что слов опт и разница в украинском языке нет.

Хотя они часто встречаются, это калька из русского. Как их правильно заменить, рассказывает образовательный портал "Язык – ДНК нации".

Вот несколько примеров корректного перевода с русского на украинский язык:

оптом — гуртом;

в розницу — уроздріб, вроздріб;

оптовая торговля — гуртова торгівля;

оптовый рынок — гуртовий ринок;

оптовый магазин — гуртівня.

И вот примеры, как эти слова применяются в предложениях на украинском:

Видання минулого року купували вроздріб і цілими бібліотечками;

Бачиш, тут сим шляхом нині Якісь їздці незвіснії спішать То вроздріб, то купками;

У Польщі розвинена мережа книжкових гуртівень та кілька потужних дистрибуційних мереж, у яких представлено практично весь видавничий асортимент.

