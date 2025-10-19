Справитесь и без терки: как быстро натереть большое количество сыра (видео)

Рассказываем, как можно быстро натереть сыр без терки

Сыр – один из самых популярных ингредиентов во многих блюдах: от салатов и запеканок до пасты и пирогов. Хотя в магазинах легко найти готовый тертый сыр, кулинары советуют использовать свеженатертый продукт, ведь он имеет более насыщенный вкус, чем готовые смеси с добавками. Натертый на месте сыр делает блюдо более ароматным, чем покупной, а текстура получается более нежным и однородным. О том, как скоро натереть сыр поведали на TikTok-странице "tmschedryk".

Чтобы быстро натереть очень твердый сыр, важно учитывать его консистенцию и остроту терки. Если сыр твердый или подсохший, можно смазать терку небольшим количеством растительного или сливочного масла – это значительно облегчит натирание. Альтернативой может быть смачивание терки теплой водой или использование любого кулинарного жира. Для мягких сортов или плавленого сыра полезно предварительно охладить его в морозильной камере на 10–15 минут, чтобы он стал более плотным.

Если терки нет, сыр можно измельчить другими способами. Блендер быстро превратит кусочки сыра в мелкую стружку, мясорубка тоже подойдет, хотя процесс займет немного больше времени. Острым ножом можно нарезать сыр тонкими полосками, а затем измельчить их вручную или ножом, если сыр достаточно сухой.

Использование свеженатертого сыра делает блюда вкуснее готового магазинного продукта, позволяет лучше почувствовать аромат и обеспечивает приятную текстуру без лишних добавок.