Впораєтеся і без тертки: як ще швидко натерти велику кількість сиру (відео)

Розповідаємо, як можна швидко натерти сир без тертки

Сир – один із найпопулярніших інгредієнтів у багатьох стравах: від салатів і запіканок до пасти та пирогів. Хоч у магазинах легко знайти готовий тертий сир, кулінари радять використовувати свіжо натертий продукт, адже він має більш насичений смак, ніж готові суміші з добавками. Натертий на місці сир робить страву ароматнішою, ніж покупний, а текстура виходить більш ніжною і однорідною. Про те, як швидко натерти сир розповіли на TikTok-сторінці "tmschedryk".

Щоб швидко натерти навіть дуже твердий сир, важливо враховувати його консистенцію та гостроту тертки. Якщо сир твердий або підсох, можна змастити тертку невеликою кількістю олії або вершкового масла — це значно полегшить натирання. Альтернативою може бути змочування тертки теплою водою або використання будь-якого кулінарного жиру. Для м’яких сортів або плавленого сиру корисно попередньо охолодити його у морозильній камері на 10–15 хвилин, щоб він став щільнішим.

Якщо тертки немає, сир можна подрібнити іншими способами. Блендер швидко перетворить шматочки сиру на дрібну стружку, м’ясорубка теж підійде, хоч процес займе трохи більше часу. Гострим ножем можна нарізати сир тонкими смужками, а потім подрібнити їх вручну або ножем, якщо сир досить сухий.

Використання свіжо натертого сиру робить страви смачнішими, ніж готовий магазинний продукт, дозволяє краще відчути аромат і забезпечує приємну текстуру без зайвих добавок.