Сковорода и плита останутся чистыми: как избежать брызг масла во время жарки котлет (видео)

Многие обожают домашние котлеты – сочные, ароматные, с румяной корочкой. Но вот желание готовить их часто исчезает сразу после мысли о разлетающихся во все стороны жирных брызгах.

После такой жарки приходится мыть плиту, стены, пол и даже мебель рядом. Но существует простой и действенный способ приготовить котлеты без беспорядка на кухне. Об этом рассказали на YouTube-канале "Ассорти от Насти".

Как жарить котлеты без брызг масла

Секрет состоит в обычной пергаментной бумаге. Перед жаркой достаточно постелить его на сухую сковороду, слегка скомкав, чтобы лист плотнее лег и не выступал за края. Затем налить на бумагу немного растительного масла и хорошо разогреть.

Пергамент обладает термостойкими свойствами, не подгорает, но отлично проводит тепло. Благодаря этому котлеты равномерно жарят, образуя аппетитную корочку, а масло не разбрызгивается.

Чтобы добиться идеального результата, можно накрыть котлеты еще одним листом пергамента. Он пропускает воздух, не собирает конденсат, поэтому мясо не тушится, а именно поджаривается.

После приготовления все, что останется сделать – просто выбросить использованную бумагу. А кухня останется чистой, без жирного пятна. Простой трюк, который стоит попробовать любому, кто ценит идеальный порядок и домашний вкус.