Сковорідка та плита залишаться чистими: як уникнути бризок олії під час смаження котлет (відео)

Марія Швець
Смаження котлет на пергаменті
Смаження котлет на пергаменті. Фото youtube.com

Багато хто обожнює домашні котлети — соковиті, ароматні, з рум’яною скоринкою. Та от бажання готувати їх часто зникає одразу після думки про жирні бризки, що розлітаються на всі боки.

Після такого смаження доводиться мити плиту, стіни, підлогу й навіть меблі поруч. Але існує простий і дієвий спосіб приготувати котлети без безладу на кухні. Про це розповіли на YouTube-каналі "Асорті від Насті".

Як смажити котлети без бризок олії

Секрет полягає у звичайному пергаментному папері. Перед смаженням достатньо постелити його на суху сковорідку, злегка зім’явши, щоб аркуш щільніше ліг і не виступав за краї. Потім налити на папір трохи олії та добре розігріти.

Пергамент має термостійкі властивості, не підгорає, але чудово проводить тепло. Завдяки цьому котлети рівномірно смажаться, утворюючи апетитну скоринку, а олія не розбризкується.

Щоб досягти ідеального результату, можна накрити котлети ще одним аркушем пергаменту. Він пропускає повітря, не збирає конденсат, тому м’ясо не тушкується, а саме підсмажується.

Після приготування все, що залишиться зробити — просто викинути використаний папір. А кухня залишиться чистою, без жодної жирної плями. Простий трюк, який варто спробувати кожному, хто цінує ідеальний порядок і домашній смак.

