Его охраняет нечисть: в каком украинском озере лучше не купаться (фото)

Озеро в Хмельницкой области не замерзает даже в самые суровые морозы

На краю Хмельницкой области есть село Хропотова — место, где легенды оживают прямо у воды. Здесь, среди обычного сельского пейзажа, раскинулось загадочное озеро Викнина, которое называют озером привидений.

Это озеро никогда не замерзает, даже в лютый мороз, и прячет в своей глубине тайну, которая уже веками не дает покоя жителям и путешественникам. Об этом мистическом месте решил рассказать "Телеграф".

Вода в Викнине никогда не замерзает

Жители села уверяют, что за всю их жизнь озеро ни разу не покрывалось льдом. Температура воды здесь стабильна в течение года, а в холодное время над поверхностью поднимается пар, создавая мистическую атмосферу. Местные предполагают, что озеро не замерзает потому, что его питают многочисленные подземные источники, которые вырываются из большой глубины и приносят теплую воду.

Озеро Окнина — естественная загадка Хмельнитчины

Согласно народным преданиям, в глубинах Викнины якобы есть "окно" в другой мир и там водится нечисть. Поэтому водоем и получил свое жуткое название. К тому же когда-то здесь стирали одежду. Среди населения говорили, что после такой стирки вещи становились мягкими и чистыми. А рыба здесь растет рекордными темпами.

Несмотря на многочисленные догадки, озеро до сих пор не исследовано учеными. Среди возможных объяснений — подземные источники или геотермальное тепло, однако истинных доказательств нет. Возможно, настоящая тайна Викнины кроется именно в легендах, которые передаются из поколения в поколение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое село в Черкасской пожертвовали ради ГАЭС.