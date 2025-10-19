Село, которое пожертвовали ради ГАЭС: история искусственного озера в Черкасской области (фото)

Строительство энергетической инфраструктуры в селе Бучак завершилось еще в 1991 году из-за нехватки средств

Среди зеленых склонов Каневских гор, где когда-то звучали голоса, пахло свежим хлебом и дымом из печей, сегодня стоит тишина. Это — село Бучак на Черкасщине, которое частично исчезло с карты из-за строительства Каневской ГАЭС.

Возле недостроенной ГАЭС образовалось искусственное озеро из-за поднятия уровня воды. "Телеграф" решил рассказать об истории этого места.

Искусственный водоем, образовавшийся в котловане недостроенной ГАЭС

В 1980-х годах неподалеку от села Бучак в Черкасской области началось строительство Каневской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС). Согласно первоначальному проекту, в зону влияния строительства попали все 85 домохозяйств населенного пункта, а также семь муниципальных объектов.

Во время работ часть села отселили, здания начали разбирать, а местность — менять. Был вырублен дубовый лес, частично уничтожена гора Лысуха, где ранее находились археологические памятники, а также нарушена естественная экосистема долины.

Дубовый лес возле деревни

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году строительство приостановили, а в 1991 году окончательно остановили из-за недостатка финансирования. В 2000-2010-х годах неоднократно звучали предложения возобновить проект, но эти планы вызвали протесты экологов.

На месте нижнего котлована недостроенной ГАЭС образовалось озеро Бучак (или Голубое). Его наполняют подземные источники, поэтому вода остается чистой. Соответственно часть села затопило. Остатки домов и заброшенные улицы села можно увидеть на берегах Днепра, особенно когда вода во время спуска водохранилища открывает затопленные территории.

Проект, который навсегда изменил судьбу села

Все жители передали документы на снос своих домов или самостоятельно разобрали их на строительные материалы. Сейчас в Бучаке остаются остатки 25 усадеб и двух муниципальных сооружений, которые так и не были разобраны.

