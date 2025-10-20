Рус

Його охороняє нечисть: в якому українському озері краще не купатись (фото)

Марина Бондаренко
Що приховує одна область на заході України
Озеро у Хмельницькій області не замерзає навіть у найсуворіші морози

На краю Хмельниччини є село Хропотова — місце, де легенди оживають просто біля води. Тут, серед звичайного сільського пейзажу, розкинулося загадкове озеро Вікнина, яке називають озером привидів.

Це озеро ніколи не замерзає, навіть у лютий мороз, і ховає у своїй глибині таємницю, що вже століттями не дає спокою мешканцям і мандрівникам. Про це містичне місце вирішив розповісти "Телеграф".

Вода у Вікнині ніколи не замерзає

Жителі села запевняють, що за все їхнє життя озеро жодного разу не покривалося кригою. Температура води тут стабільна протягом року, а в холодну пору над поверхнею здіймається пара, створюючи містичну атмосферу. Місцеві припускають, що озеро не замерзає тому, що його живлять численні підземні джерела, які вириваються з великої глибини й приносять теплу воду.

Озеро Вікнина — природна загадка Хмельниччини

Згідно з народними переказами, в глибинах Вікнини нібито є "вікно" в інший світ і там водиться нечисть. Через це водойма й отримала свою моторошну назву. До того ж колись тут прали одяг. Серед населення казали, що після такого прання речі ставали м’якими та чистими. А риба тут росте рекордними темпами.

Попри численні здогадки, озеро досі не досліджене науковцями. Серед можливих пояснень — підземні джерела або геотермальне тепло, однак достеменних доказів немає. Можливо, справжня таємниця Вікнини криється саме в легендах, які передаються з покоління в покоління.

