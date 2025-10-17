По следам "человека-волка": где дворец генерала превратился в дом пациента Фрейда (фото)

Изначально усадьба "человека-волка" у жемчужины Черного моря была дворцом генерал-майора Дубецкого

Над трассой недалеко от Одессы стоят руины, которые местные называют "логовом волка". Но речь идет не о сказочном звере, а о реальном персонаже "человеке-волке" из трудов Зигмунда Фрейда.

В селе Васильевка, что в Одесской области, сохранились остатки некогда роскошной усадьбы, возведенной в середине XIX века для генерал-майора Дубецкого — владельца всего села. Фото и данные "Телеграф" взял с портала Find-way.

Руины усадьбы «человека-волка» в селе Васильевка

Когда-то роскошный дворец Дубецких-Панкеевых в Одесской области

По одной из версий, проект создал тот самый архитектор, который построил Потемкинскую лестницу в Одессе. Когда это имение сравнивали с Зимним дворцом в Петербурге: вокруг росли фруктовые сады, работал фонтан, а в пруду плавала рыба. Под домом, по преданию, было много подземных ходов.

Вход в подземные ходы, окутанные легендами

Подземелье усадьбы

После смерти Дубецкого дом купил купец Константин Панкеев. Именно его сын Сергей Панкеев вошел в историю психоанализа. Мальчик страдал от ужасных снов о волках, сидевших на дереве и пристально смотревших на него. Впоследствии он стал пациентом Зигмунда Фрейда, описавшего его историю в книге "Из истории одного детского невроза". С этого времени Сергея стали называть "человеком-волком".

Семья Панкеевых – слева отец Константин, а справа – сын Сергей

Зигмунд Фрейд и его работа "Из истории одного детского невроза"

Сын Панкеева видел кошмар с волками

До революции 1917 года Панкеевы жили в Васильевке, а позже, в советские времена, здание использовали как сельсовет, затем как помещение колхоза. В конце XX века имение пришло в упадок окончательно: его разобрали на материалы, и теперь от бывшего дворца остались только руины.

Остатки дворца, спрятанного среди полевых дорог

Как добраться

До села Васильевка можно доехать автобусами с одесской автостанции "Привоз" в направлениях Лиманское, Раздельная, Михайловка или Новокрасное — рейсы отправляются почти каждый час. В дороге – около часа. Дальше нужно пройти по трассе мимо заправки "Валерия", за шиномонтажем повернуть дважды направо, около десяти минут идти по тропе — и перед вами предстанет легендарная усадьба "человека-волка".

