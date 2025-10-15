Египет в Сумах: кому построили пирамиду на кладбище и как она выглядит (фото)

Среди стандартных памятников на кладбище в центральной части города есть одно необычное сооружение, которое точно заинтересует — пирамида-усыпальница

На центральном кладбище Сум стоит сооружение, которое уже более века, вероятно, держит в напряжении местных краеведов — каменная пирамида, похожая на египетскую. Кто и зачем возвел ее здесь, никто точно не знает.

Вокруг гробницы бушуют легенды — о самоубийце, о дуэлях гусар и даже тайных ходах под землей. Однако, как и большинство загадок, эта все еще ждет своего разгадывания. Об этой пирамиде написал архитектор Игорь Титаренко в Facebook.

Исследователи считают, что усыпальница высотой около 8 метров и с основанием в форме квадрата (7×7 м) возведена в начале XIX века. Когда-то она имела верхушку, которой ныне нет — равно как и большинства внутреннего убранства, которое было разграблено еще десятки лет назад. Внутри остались лишь следы ниши — возможно, места для гробов или ритуальных предметов.

Однако другие ученые считают, что она построена более века назад.

Существует предположение, что похороненные там могли быть представителями состоятельной семьи, которые связаны с Египтом. Некоторые исследователи даже видят в сооружении следы техники энкаустики — древнего способа обработки поверхности воском и смолой, характерного для античной архитектуры. Человек или люди, похороненные в пирамиде, по-видимому, были отлучены от церкви, потому что пирамида находилась за пределами бывшего кладбища.

Вид пирамиды когда-то

По легенде, под пирамидой были подземные ходы. Однако это опровергает один из местных диггеров, который пытался их найти, но тщетно.

Пирамиду официально описали еще в 1981 году — тогда в ее паспорте отметили, что она стоит за пределами старого кладбища, поэтому возможно, это место упокоения самоубийцы или убитого на дуэли гусара.

