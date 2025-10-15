Египет в Сумах: кому построили пирамиду на кладбище и как она выглядит (фото)
Среди стандартных памятников на кладбище в центральной части города есть одно необычное сооружение, которое точно заинтересует — пирамида-усыпальница
На центральном кладбище Сум стоит сооружение, которое уже более века, вероятно, держит в напряжении местных краеведов — каменная пирамида, похожая на египетскую. Кто и зачем возвел ее здесь, никто точно не знает.
Вокруг гробницы бушуют легенды — о самоубийце, о дуэлях гусар и даже тайных ходах под землей. Однако, как и большинство загадок, эта все еще ждет своего разгадывания. Об этой пирамиде написал архитектор Игорь Титаренко в Facebook.
Исследователи считают, что усыпальница высотой около 8 метров и с основанием в форме квадрата (7×7 м) возведена в начале XIX века. Когда-то она имела верхушку, которой ныне нет — равно как и большинства внутреннего убранства, которое было разграблено еще десятки лет назад. Внутри остались лишь следы ниши — возможно, места для гробов или ритуальных предметов.
Однако другие ученые считают, что она построена более века назад.
Существует предположение, что похороненные там могли быть представителями состоятельной семьи, которые связаны с Египтом. Некоторые исследователи даже видят в сооружении следы техники энкаустики — древнего способа обработки поверхности воском и смолой, характерного для античной архитектуры. Человек или люди, похороненные в пирамиде, по-видимому, были отлучены от церкви, потому что пирамида находилась за пределами бывшего кладбища.
По легенде, под пирамидой были подземные ходы. Однако это опровергает один из местных диггеров, который пытался их найти, но тщетно.
Пирамиду официально описали еще в 1981 году — тогда в ее паспорте отметили, что она стоит за пределами старого кладбища, поэтому возможно, это место упокоения самоубийцы или убитого на дуэли гусара.
