Советская власть сбрасывала тела в колодец, который залила бетоном: какой замок в Украине видел ужасы (фото)

События, которые происходили в этом замке в Тернопольской области, описаны в одном романе

На Замковой горе недалеко от города Збаража возвышается Збаражский замок — одна из самых известных фортификаций Тернопольщины. Это величественное сооружение пережило осады, войны и массовые казни.

Сейчас он отреставрирован и открыт для посетителей, чтобы каждый мог почувствовать атмосферу XVII века и окунуться в историю края. "Телеграф" решил рассказать о нем.

Вид на замок сверху

Замок был возведен в 1626-1631 годах по проекту фламандского архитектора ван Пеена, который использовал итальянские фортификационные идеи Скамоцци. Строительство осуществляли братья Юрий и Христофор Збаражские. После смерти Юрия в 1636 году замок перешел в собственность князей Вишневецких, которые усилили его оборонительные сооружения.

Крепость имеет квадратный план со стороной 88 метров и пятигранными бастионами на углах. Высота земляных валов достигает 12 метров, а толщина — до 23 метров. В замке были казематы, тоннели, соединявшие бастионы с внутренним двором, и около 50 пушек. Первоначально запланированные угловые башни превратили в бастионы, а по периметру внутреннего двора возвели одноэтажные казематы.

План замка

Во дворе стоит двухэтажный ренессансный дворец с балконом над главным входом, а фасады казематов выполнены в аналогичном стиле. Въездная башня расположена на одной оси с парадным входом во дворец.

Старинные стены, видевшие битвы и осады

Историческое значение замка

В 1649 году он стал центром обороны во время восстания Богдана Хмельницкого. После длительной осады Збаража был заключен Зборовский договор. В исторических событиях участвовали казацкий полковник Иван Богун и другие известные деятели, а сама осада стала основой для романа "Огнем и мечом".

В советские времена крепость пришла в упадок, а в сталинские годы здесь действовала спецтюрьма НКВД-МГБ. Массовые расстрелы происходили в подвалах, а тела жертв сбрасывали в колодец во дворе, позже забетонированный. В 1990-х останки перезахоронили на местном кладбище, а история тюрьмы стала отдельной экспозицией Збаражского краеведческого музея.

С 1994 года замок входит в состав Збаражского государственного историко-архитектурного заповедника. В начале XXI века крепость полностью отреставрировали, а в 2021-2022 годах по программе "Большая реставрация" обновили переходный мост и внутренние стены рва.

Фортификационные стены сохранились после реставрации XXI века

Внутренний двор

Замок открыт для туристов

