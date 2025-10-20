Сперва крепость, потом тюрьма: в каком роскошном замке советская власть пытала людей (фото)

Этому уникальному замку на западе Украины уже почти 400 лет

В городе Золочев на Львовщине возвышается старинный Золочевский замок — памятник, который видел роскошь и смерть. Замок, который сегодня привлекает туристов, когда-то был местом, где жизнь многих людей оборвалась в подземельях от рук НКВД.

С начала Золочевский замок имел оборонительное значение, но позже стал королевской резиденцией, далее барской усадьбой, после тюрьмой и учебным заведением. В конце же он стал музеем-заповедником во Львовской области. Об этом уникальном памятнике истории решил рассказать "Телеграф".

Крепость, видевшая и королей, и палачей

Как выглядит замок сверху

История замка

Возведенный в 1634 году на средства Якуба Собеского, отца польского короля Яна III Собеского, Золочевский замок сначала имел оборонительное значение. Его возвели на месте старой деревянной крепости, обведенной высокими земляными валами с бастионами и рвами, наполненными водой. Архитектор остался неизвестным, но именно он создал сооружение в ренессансном стиле типа "palazzo in fortezzo" — то есть дворец в крепости.

Во дворе замка расположены два дворца: Большой жилой дворец и Китайский дворец. Именно здесь когда-то принимали знатных гостей, велась культурная жизнь, решались политические дела.

Большой дворец

В Китайском дворце есть Музей ходных культур

Времена перемен

После Первого раздела Речи Посполитой в 1772 году Золочев попал под власть Австрийской империи. В стенах замка поселился австрийский военный гарнизон. Но впоследствии его назначение изменилось — в 1870 году сооружение переоборудовали под тюрьму, которая со временем стала местом ужаса.

Замок пережил смену империй — тюрьму использовали Австро-Венгрия, Россия, Польша и Советский Союз. В сталинский период замок стал спецтюрьмой НКВД-МГБ. Именно тогда его стены услышали крики людей, которые были неугодны режиму.

В темных камерах происходили пытки. Среди погибших — священники. Сейчас известно о почти 650 жертвах.

Мемориальная табличка замученным в 1941 году

После ликвидации тюрьмы в 1954 замок постепенно начал терять признаки тюрьмы.

Возрождение замка

Во время реставрационных работ в 1995 году у входа в замок было открыто часовня-памятник жертвам сталинских репрессий. Ее авторы — архитектор Василий Каменяр, скульптор Феодосия Брыж и художники Евгений и Ярема Безниски.

Ворота в Золочевский замок.

Сегодня Золочевский замок является частью Львовской национальной галереи искусств. В Большом дворце действуют экспозиции, посвященные разным периодам истории крепости — от королевской эпохи до трагических времен советского террора. Здесь можно увидеть реконструкцию тюремных камер, предметы, найденные во время раскопок, и выставку, которая чтит память замученных.

Вход в замок

Отдельного внимания заслуживает Китайский дворец, в котором работает Музей восточных культур. Его экспозиция повествует об искусстве Египта, Шумера, Китая, Японии, Индии и Персии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой замок в Украине видел ужасы, когда советские власти сбрасывали тела расстрелянных в колодец, а позже забетонировали его.