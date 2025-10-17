Подвал, где казнили заключенных, замуровали: где в Украине был монастырь, который превратился в тюрьму (фото)

Некоторых жертв львовской тюрьмы казнили в подвалах, а хоронили за городом

В центре Львова, на улице Городоцкой, стоит сооружение с непростой судьбой — старейшая действующая тюрьма в Украине, известная как "Бригидки". Ее история началась еще в XVII веке, когда здесь действовал монастырь женского ордена Святой Бригиды.

"Телеграф" решил поведать историю этого исторического строения, которое можно узреть практически в начальном виде. В 1614 году благотворительницы Анна Фастковская и Анна Порадовская построили деревянный монастырь и часовню Святого Петра в Кайданах.

В XVIII веке, после прихода к власти австрийцев, монастырь закрыли — монахинь выселили, а здание в 1785 году было переоборудовано под мужскую тюрьму. Так родились "Бригидки", которые со временем стали одной из самых известных тюрем Галичины.

Бывший монастырь Святой Бригиды, превращенный в тюрьму

С годами тюрьму расширяли, добавляя новые корпуса и камеры. До середины XIX века здесь могли содержать более тысячи человек. Из-за переполнения и жестких условий тюрьмы заключенные начали бунтовать в 1902 году и потребовали смягчить режим. Администрация их послушала. С тех пор тюрьму называли "Америка".

В межвоенный период, когда Львов находился во власти Польши, "Бригидки" оставались одним из крупнейших исправительных заведений региона. Здесь исполняли смертные приговоры, действовали больница, часовня и даже школа для заключенных.

Ворота, через которые проходили тысячи заключенных

После оккупации города советской властью в 1939 году тюрьму переименовали в "Тюрьму № 4". В июне 1941 года перед отступлением Красной Армии в стенах "Бригидок" произошли трагические события — органы НКВД расстреляли сотни политзаключенных. Их останки впоследствии похоронили на Яновском кладбище, где ныне стоит памятный крест жертвам советского террора — "Три креста".

Архитектурный памятник, ставший местом трагедий

После Второй мировой войны "Бригидки" снова использовали как тюрьму. В подвалах исполняли смертные приговоры – вплоть до конца 1980-х. Расстрелы прекратили, а вход в подвал замуровали. К тому времени жертв хоронили за городом.

Сегодня бывший монастырь Святой Бригиды продолжает свою строгую жизнь как Львовский следственный изолятор №19.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине есть могильник, хранящий тайны 35 тысяч жертв советского режима.