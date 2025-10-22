Это слово звучит как оскорбление? Шоу "Холостяк" предлагают переименовать и указали вескую причину

Слово "холостяк" не стоит употреблять по отношению к мужчине, у которого нет пары

Одним из самых популярных шоу в Украине остается "Холостяк", новый сезон которого стартовал в прошлую пятницу, 17 октября. Однако мало кто задумывался, что само слово "холостяк" является русизмом и имеет совсем иное значение, чем принято считать.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила редактор Ольга Васильева. Она рассказала, как правильно в украинском языке называть не женатого мужчину.

По словам редактора, слово "холостий" в украинском языке означает "пустой", а "холостити" — кастрировать животное. Эти слова существуют в нашей речи, но вот "холостяк", хоть и имеет общий корень, является русизмом. Используя его, вы фактически называете мужчину "порожняком" или "бесплодным".

В украинском языке нет слова "холостяк"

В украинском языке не женатого мужчину правильно называть "парубок", а незамужнюю женщину — "дівка". Но для шоу на "СТБ" можно использовать другие варианты, вместо "Холостяка" редактор предлагает назвать программу "Одинак" или "Одиначка". Так можно называть и людей, которые овдовели или развелись.

Украинцы в комментариях поддержали эту идею, отметив, что слово "холостяк" режет уши, а вот название "одинак" вполне подходит.

Многие в комментариях предложили для романтического шоу и другие варианты, более смешные: "Перебирач", "Одинак-шукач", "Нежонатий".

"Телеграф" писал ранее, что в сети заговорили о победительнице "Холостяка 14". Как выглядит девушка и что о ней известно?