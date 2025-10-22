Це слово звучить як образа? Шоу "Холостяк" пропонують перейменувати і вказали вагому причину

Слово "холостяк" не варто вживати по відношенню до чоловіка, у якого немає пари

Одним із найпопулярніших шоу в Україні залишається "Холостяк", новий сезон якого стартував минулої п’ятниці, 17 жовтня. Проте мало хто знає, що саме слово "холостяк" є русизмом і має зовсім інше значення, ніж заведено вважати.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила філологиня Ольга Васильєва. Вона розповіла, як правильно в українській мові називати неодруженого чоловіка.

За словами редактора, слово "холостий" в українській мові означає "порожній", а "холостити" — каструвати тварину. Ці слова існують у нашій мові, але "холостяк", хоч і має спільний корінь, є русизмом. Використовуючи його, ви фактично називаєте чоловіка "порожняком" або "безплідним".

В українській мові немає слова "холостяк"

В українській мові не одруженого чоловіка правильно називати "парубок", а незаміжню жінку — "дівка". Але для шоу на "СТБ" можна використовувати інші варіанти, замість "Холостяка" редактор пропонує назвати програму "Одинак" або "Одиначка". Так можна називати й людей, які овдовіли чи розлучилися.

Українці у коментарях підтримали цю ідею, зазначивши, що слово "холостяк" ріже вуха, а ось назва "одинак" цілком підходить.

Багато хто в коментарях запропонував для романтичного шоу й інші варіанти, набагато смішніші: "Перебирач", "Одинак-шукач", "Нежонатий".

"Телеграф" писав раніше, що у мережі заговорили про переможницю "Холостяка 14". Як виглядає дівчина та що про неї відомо?