Что можно тыкнуть в землю прямо сейчас, чтобы весной у вас был красивый цветник

Луковичные растения стоят недорого и будут радовать цветением с самой ранней весны

Вплоть до наступления устойчивых холодов у вас есть время, чтобы посадить цветы. Неприхотливые, но весьма яркие, ароматные и изумительные — нужно всего лишь несколько шагов, чтобы гарантировать полный восторг у ваших гостей и домочадцев.

Что нужно знать:

Луковицы нужно брать только у проверенных продавцов

Посадка происходит до наступления устойчивых холодов

Заранее зная о сроках цветения, можно создавать замечательные композиции, гарантируя непрерывное цветение с ранней весны до глубокой осени

Самые простые и доступные цветы — тюльпаны, гиацинты, мускари, нарциссы, крокусы и некоторые другие, которые сажаются именно осенью, поскольку им необходимо для лучшего цветения определенное время провести в холоде.

Гиацынты и мускари (слева направо)

Крокусы и нарциссы (слева направо)

Также сейчас хорошо садить пионы и ирисы.

Пионы и ирисы (слева направо)

Подробнее остановимся именно на тюльпанах, без которых сложно вообще представить себе весну. Богатая цветовая гамма, феерические формы цветка, изящество бокала — этот цветок не оставляет равнодушными никого. А посадить их у себя на участке — что может быть проще, вам нужно буквально просто "тыкнуть" несколько луковиц.

Как посадить тюльпаны или любые другие луковичные:

Купить луковицы у надежного продавца, чтобы не приобрести зараженный и слабый посадочный материал. Подготовить клумбу: вскопать землю, удалить сорняки, удобрить минеральными удобрениями, ни в коем случае не использовать свежий навоз и перегной . Это провоцирует гнили. Любую луковицу сажаем на глубину трех ее диаметров, а под самое донышко желательно насыпать горсть песка, тем самым обеспечив дренаж.

Есть огромное множество сортов тюльпанов, но обычные красные - самые неприхотливые

Замечательные композиции могут получиться с рябчиком императорским

