Дают рекордные урожаи и хорошо лежат. В Украине уже продают новые сорта лука

Семена новых сортов-рекордсменов можно купить в магазинах — цены доступные

Многолетний труд украинских ученых-агрономов увенчался успехом. На свет появились новые сорта репчатого лука, которые отличаются необычной формой и цветом. Кроме этой оригинальности, новые сорта могут похвастаться еще и рекордной урожайностью и лежкостью.

Подробностями поделилась старшая научная сотрудница Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины, кандидат экономических наук Виктория Рудь. По ее словам, новые сорта получили названия Буран, Заграва и Маяк. Особое внимание эксперт обратила на сорт Любчик, который своей формой напоминает сигару или сигарообразное НЛО.

Сорт лука "Любчик". Фото: liliya.com.ua

Сравнительные полевые исследования позволили установить, что новые сорта на 11-32% превышают общую урожайность сорта Гармония, который является отечественным эталоном лука. Товарная урожайность превысила показатели Гармонии на 24-53%.

В ходе испытания на лежкость оказалось, что Буран, Заграва, Маяк и Любчик прекрасно хранятся. Этот показатель составил 96%, что на 8% выше среднего.

По информации Рудь, чтобы внедрить новые сорта лука в промышленный цикл, необходимо заранее позаботиться о более современных методах выращивания: технология должна соответствовать новым достижениям, чтобы гарантированно получать высокие и качественные урожаи. Опытные украинские специалисты выясняют, как наиболее эффективно выращивать лук и прочие овощи. Активно применяется кассетное выращивание и капельный полив, оптимизируется севооборот и совершенствуются схемы внесения удобрений и защиты растений.

Между тем лук со славными названиями Буран, Заграва, Маяк и Любчик уже появился в продаже. В частности, пакет семян-чернушки весом 2-5 грамма обойдется всего в 13-19 гривен, и каждый дачник сможет вырастить у себя на огороде чудесные сорта отечественной селекции.

