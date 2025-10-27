Можно самим выбирать, какой почтой доставят посылку с Temu – как это сделать

Доступны даже почтоматы "Новой почты"

Уже несколько лет украинцев активно заказывают посылки с китайских сайтов, таких как Temu. Однако довольно часто здесь не доступна доставка "Новой почты", но в компании ответили, как сделать заказ так, чтобы она была.

Ответ на это дала почта в Threads. Отмечается, что для этого не нужно дополнительно что-либо загружать или делать какие-либо сложные манипуляции.

По словам "Новой почты", если клиент хочет заказать посылку с "Тему" через эту почту, нужно сделать несколько шагов. А именно – при оформлении заказа в разделе "Адрес доставки" выбрать "Пункт выдачи" или "Self-PickUp". Далее на карте указать конкретное отделение или почтомат. Подтвердить посылку и ожидать ее доставки.

Заметим, что отслеживать такую посылку следует через приложение "Тему", а не через приложение "Новой почты". Кроме того, посылки этого китайского сайта также доставляют Укрпочтой и Meest Express.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни благодарили за полезный совет и делились своими успехами, другие — наоборот. Некоторые писали, что у него не получается заказать на "Новую почту". Были и те, кто добавил, что доставка по Укрпочте и Meest быстрее, ведь обычно посылка едет 10-14 дней, а с другой компанией в разы дольше.

