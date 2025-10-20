Пушистый оператор "Новой почты" развеселил сеть. В Ивано-Франковске произошел смешной случай (фото)

СММ-щики почтового оператора не остались в стороне

В одном из ивано-франковских отделений "Новой почты" увидели необычного "оператора" отделения. Ведь на стойке сидел кот. Ранее в киевском отделении заметили пса в форменной футболке.

Отмечается, что снимок был сделан в отделении №14. Один из пользователей опубликовал фото в соцсети и указал в посте "Новую почту".

Почтовый оператор не медлил с ответом. В "Новой почте" ответили, что на камеру попал VIP-сотрудник, который занимает должность начальника отдела "Мяу и забота".

Начальник отдела "Мяу и забота" одного из отделений "Новой почты"

"Обслуживание премиум-класса: мурлык и посылка выдана", – написали в почтовой службе.

Между тем комментаторы спрашивали, выйдет ли кот на работу завтра, и просили дать ему премию.

Ранее мы показали, что в Киеве на площади Украинских Героев (бывшая Льва Толстого) "продает" цветы очень милое и упитанное животное. Как видно на кадрах, у кошечки есть теплый домик, а также мисочки с едой и водой. Оказалось, что у животного набралось немало поклонников, которые в разное время делали снимки с его милой мордочкой.

Также мы публиковали фото, где кот дремал на клавиатуре на кассе одного из мультимаркетов "Аврора" в городе Кременчуг. Пушистик выглядел, как настоящий кассир, немного заскучавший в ожидании покупателей. Украинцы шутят, что "Авроре" нужно добавить котика на логотип.