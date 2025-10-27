Можна самим обирати, якою поштою доставлять посилку з Temu - як це зробити

Доступні навіть поштомати "Нової пошти"

Вже кілька років українців активно замовляють посилки з китайських сайтів, таких як Temu. Однак досить часто тут не доступна доставка "Нової пошти", проте в компанії відповіли, як зробити замовлення так, аби вона була.

Відповідь на це дала НП у Threads. Зазначається, що для цього не потрібно додатково щось завантажувати чи робити якісь складні маніпуляції.

За словами "Нової пошти", якщо клієнт хоче замовити посилку з "Тему" через цю пошту, треба зробити кілька кроків. А саме — під час оформлення замовлення в розділі "Адреса доставки" вибрати "Пункт видачі" або "Self-PickUp". Далі на карті вказати конкретне відділення або поштомат. Підтвердити посилку та очікувати її доставки.

Зауважимо, що відстежувати таку посилку слід буде через додаток "Тему", а не через застосунок "Нової пошти". Окрім того, посилки з цього китайського сайту також доставляють Укрпоштою та Meest Express.

У коментарях користувачі розділились на два табори: одні дякували за корисну пораду та ділились своїми успіхами, інші — навпаки. Дехто писав, що у нього не виходить замовити на "Нову пошту". Були й ті, хто додав, що доставка Укрпоштою та Meest швидша, адже зазвичай посилка їде 10-14 днів, а з іншою компанією в рази довше.

