Недели ожидания и не только. "Эпицентр" поразил скоростью доставки в почтомат

Инцидент произошел в Каменском на Днепропетровщине

Украинский гипермаркет "Эпицентр" возмутил украинцев сроком доставки. Ведь вместо обещанных 3-х дней в почтомат посылка ехала почти две недели.

Что нужно знать:

"Эпицентр" задержал доставку в почтомат в Каменском

Многие почтоматы не доступны для оформления заказа

Посылка должна была приехать 4 октября, но задержалась более чем на неделю

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", заказать доставку в почтомат "Эпицентра" в Каменском было достаточно тяжело, ведь почему-то большинство из них не доступно. Однако даже после успешного оформления заказа и его подтверждения проблемы не закончились.

Ведь гипермаркет задержал доставку минимум на 10 дней. Заказ №51151474 был оформлен 1 октября. Компания его приняла и подтвердила. Доставку в почтомат пообещали осуществить до 4 октября включительно.

Заказ, доставку которого задержал "Эпицентр"

"04.10.2025 ожидайте сообщения о прибытии заказа в почтомат 1308 по адресу ул. Непокоренных, 19 Каменское", — говорилось в сообщении от "Эпицентра".

Однако посылка в почтомат не приехала даже 5 октября, как и последующие 10 дней. Ведь уведомление о доставке в почтомат заказчик получил аж 14 октября. Фактически со дня оформления заказа до доставки прошло 14 дней. При этом "Эпицентр" только через неделю от оформления заказа позвонил по телефону и спросил, актуальна ли посылка. После утвердительного ответа пообещали доставить через 3 дня, доставка прибыла 14 октября.

Сообщение от "Эпицентра"

Сообщение от "Эпицентра"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрпочта" анонсировала появление своих почтоматов и нарвалась на волну мемов и шуток.