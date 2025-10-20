Посылка с сюрпризом: украинца испугало содержимое ячейки почтомата "Новой почты" (видео)

Почтомат Новой почты во Львове стал убежищем для устрашающего существа

Украинец пытался получить посылку в почтомате Новой почты, но в отсеке обнаружил сюрприз. Неприятная неожиданность заставила получателя быстро захлопнуть дверцу ногой.

Соответствующее видео разошлось по местным Telegram-каналам. Инцидент произошел во Львове.

После открытия нужной ячейки, человек увидел огромного паука, который бегал по картонному ящику. В испуге он закрыл отделение почтомата ногой.

Чем закончилась эта история, неизвестно. Возможно получатель попросил о помощи кого-то с более крепкими нервами или вооружился подручными средствами, чтобы снова открыть отсек почтомата.

Напомним, в Украине все чаще замечают устрашающих пауков, которые пугают население. В сети уже говорят о настоящем нашествии членистоногих. Также в интернете можно увидеть много фото и видео с пауками.

По словам арахнолога, доктору философии и сотрудника Херсонского государственного университета Анастасии Иосипчук, их активность осенью вполне нормальна, ведь пауки готовятся к зиме.

Также мы писали, что в этом году можно легко встретить непрошеных гостей в собственном доме. Пауки словно ждут момента попасться вам на глаза. Однако спешить за "химией" не стоит: есть более безопасный и действенный способ избавиться от них. При этом средство имеет приятный запах.