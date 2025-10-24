Чем лучше отапливать дом, если нет газа? Есть 3 варианта

Чем отопить частный дом, если отключили газ? Разбираемся, какой самый эффективный способ отопления, который позволит согреться без большого убытка для кошелька.

Считается, что наилучшим способом отопления частного дома является газ. Современное газовое оборудование позволяет поддерживать нужную температуру, греть воду и создавать уют без необходимости постоянного участия человека. Но увы, ситуация в стране такая, что в любой момент можно остаться без газа, и что делать тогда? Высокие тарифы плюс большой риск остановки подачи газа зимой заставляют подумать об альтернативе, будь то дрова, топливные пеллеты и брикеты, уголь и прочие источники тепла. Есть вариант с электрическими обогревателями, но с учетом всем известных событий всегда есть большая вероятность отключения электроэнергии. И чтобы ваши дети не сидели в холоде, нужно выбирать что-то более надежное. Поэтому если у вас есть твердотопливный котел, печь, камин или старая добрая буржуйка, можно прикупить уголь, дрова или что-то похожее, чтобы гарантировать хорошую теплую зимовку своей семье.

Что нужно знать:

топливные пеллеты и брикеты дешевы, но быстро горят

уголь горит долго, но стоит дорого

дрова нужно колоть, пилить, но можно купить уже поколотые, хотя это и дороже.

Дрова

Самый популярный вид твердого топлива — конечно, это дрова. Массивные куски древесины после измельчения нужно постоянно подбрасывать в огонь, причем тепло дома зависит от периодичности этой операции. Дрова могут дымить, если они отсырели или слишком свежие. В остальном это надежный вариант отопления. Стоимость складометра дров на конец октября 2025 года в Украине составляет 1350-1900 гривен в зависимости от качества древесины и ее размера. В месяц для отопления дома площадью около 100 квадратных метров потребуется минимум 2 куба.

Уголь

Уголь — еще один традиционный способ отопления частного дома. В отличие от дров он не требует частого подбрасывания в топку, поскольку обладает большей теплотворностью. Углем отапливать удобнее, он дольше горит и содержит больше тепла, но цена на уголь может для кого-то оказаться недоступной. Этой осенью на рынке можно было купить тонну "твердого черного золота" за 10.5-14 тысяч гривен, и это не предел. При экономном режиме потребления на зиму для дома площадью 100 метров квадратных потребуется минимум 2 тонны.

Уголь дороже, но с дровами больше мороки

Брикеты и пеллеты

Сравнительно недавно на рынке твердого топлива появились брикеты и пеллеты. Пеллеты более мелкие (диаметр гранул 6-8 мм и длина 10-70 мм), брикеты более крупные, имитируют или небольшие дрова, или кирпич. Их производят из самых разных органических отходов, способных гореть. Это и торф, и лузга семечек, и солома, и угольная пыль, и опилки, и ветки деревьев, и другое. Материал измельчают, прессуют под давлением, получая в итоге экологически чистое топливо.

Отапливать дом пеллетами или брикетами удобнее: они легкие, их не надо колоть. Но и тепло такое топливо отдает быстро. Цена на топливные брикеты и пеллеты колеблется от 5 до 7 тысяч гривен или даже больше. На обычный дом в 100 квадратов этого топлива потребуется около тонны в месяц.

Вот и считайте, что дешевле. Но не забудьте учесть не только площадь дома, но и качество его утепления. Ведь тонкие стены и сквозняк из-за плохо утепленных дверных проемов — причина того, что для отапливания вам потребуется на порядок больше тех же дров или угля.

А еще обязательно помните: Украина выстоит, мы все это пройдем и когда-нибудь будем вспоминать как страшный сон.