Кот-кассир из "Авроры" покорил соцсети: видео рассмешило украинцев одной деталью

Видео с необычным кассиром набрало тысячи просмотров, а пользователи предлагают отправить на работу и своих любимцев.

В сети набирает популярность видео с котом-кассиром — в магазине "Аврора" заметили пушистого помощника. Кот удобно устроился прямо на кассе и стал настоящей звездой среди покупателей. Пушистый серый кот осматривал все вокруг очень придирчивым взглядом. "Что-то у кассира настроение не очень", — отмечают украинцы и предлагают и своих любимцев отправить поработать.

Видео разместила Юлия Козенко из Полтавщины. Видео снято в городе Зеньков. Женщине писали, что, наверное, к ней вышел сам руководитель магазина или владелец сети, такой у кота самоуверенный вид.

Пользователи в восторге от пушистого кассира. Предлагают варианты, что может означать выражение его мордашки и то, как он получает зарплату: "Когда пришел на смену в "Аврору", но зарплату обещали рыбкой".

Напомним, что это уже не первый случай, когда кошек видят на кассе именно в "Авроре". Пользователи также делились в комментариях фотографиями своих четырехлапых кассиров. Кот на кассе – новая фишка "Авроры", считают некоторые пользователи.

Что, у каждой "Авроры" свой штатный кот пользователь Виктория

Кот на кассе в "Авроре"

Другой кот на кассе в "Авроре"

"Обслуживание только за пакетик корма", "Реально как продавщицу превратили, взгляд чисто профессиональный", "Рассчитываетесь картой или влажным кормом?" — пользователи не уставали шутить об особом взгляде кота.

