Ваши предки страдали энурезом? Проверьте свою фамилию

Украинские фамилии могут рассказать историю рода

Некоторые украинские фамилии имеют неожиданное и забавное происхождение. Например, родовое имя Пуценко, которое вероятно возникло на Запорожской Сечи и указывало на большой размер мужского достоинства своего носителя. Не менее интересным может быть этимология некоторых фамилий с корнем Пуд.

Самая распространенная из них – Пудло, сообщает сайт "Рідні". Сейчас на территории Украины проживает 254 носителя этого родового имени. Они встречаются как на востоке, так и на западе страны.

Карта распространения фамилии Пудло

Также украинцы носят фамилии: Пудлик (166), Пудак (154), Пуденко (134), Пудла (130), Пуделко (110) и Пудляк (63). Так как же произошли эти родовые имена?

Польские корни

Примечательно, что в польском языке существует слово pudło, которое означает:

ящик, коробка;

промах (strzelić pudło — промахнуться в переносном смысле).

Таким образом фамилия Пудло первоначально могла быть прозвищем ремесленника, делающего ящики, или торговца, использовавшего такую тару. Также она могла произойти от обидного прозвища, означавшего неудачник.

Происхождение от меры веса

Слово пуд (от лат. pondus — "вес") использовалось на украинских землях до введения метрической системы. От него образовывались прозвища и фамилии, связанные с:

торговлей или измерением веса (например, торговцы зерном или солью);

физической силой;

шутливо-ироническими прозвищами по весу или телосложению.

Толстяк

Таким образом, фамилии с основой Пуд могли первоначально обозначать человека, который часто имел дело с весами и товарами, силача или толстяка.

Испуг и энурез

Самая интересная версия происхождения указанных родовых имен связана с украинским словом "напудити", которое, согласно толковому словарю Бориса Гринченко, имеет несколько значений:

налить

испугать

помочиться

А слово "напудитися" (испугаться) использовали украинские классики, в том числе Иван Франко: "Андрій поглянув на нього і напудився того неситого виразу лиця".

Что касается слова "напудити" в значении помочиться, сельские бабушки до сих употребляют его, обнаружив утром мокрую постель маленького внука. Таким образом, происхождение фамилий Пуделко или Пудляк вполне может быть связано и с энурезом.

