Знают только единицы: какое значение имеет это смешное украинское слово

Это смешное украинское слово имеет огненные корни

В гуцульских говорах и сегодня можно услышать смешное на слух слово — "спуза". За ним кроется не шутка и не вымысел, а очень давнее и образное определение горячего пепла с жаром. Это то, что оставалось после костра — затвердевший пепел, иногда даже с сажей.

"Телеграф" решил рассказать об этом интересном слове, которое сегодня редко употребляют. Его в своих стихах использовал Иван Франко.

Лингвисты выводят это диалектное слово из восточно-романских языков. В румынском spúză тоже означает горячий пепел или жар, а в молдавском языке "спу́зэ" имеет такое же значение. В основе лежит латинское spodium, которое, в свою очередь, восходит к греческому слову σποδιά — "пепел", "шлак", связанному с σποδός — "тлеющий пепел, пыль, песок".

Не случайно "спуза" встречается и в поэзии Ивана Франко, который использовал ее для создания особо выразительного образа: "Про чорний хліб твердий, печений в спузі…"

Склонение существительного спуза

Неожиданно, но сегодня это слово также является названием выдержанного сыра с пеплом фруктовых деревьев, который производят в селе Квасы Раховского района Закарпатской области.

Этот населенный пункт расположен вдоль реки Черная Тиса в 26 км от географического центра Европы. Над Квасами возвышается массив Черногора, к которому принадлежит самая высокая вершина украинских Карпат гора Говерла.

Так что "спуза" — это не просто архаическое слово с гуцульских гор. Оно хранит в себе след огня, память древнего языка и одновременно эхо живой культуры, умеющей сочетать старое с новым. И идет ли речь о жаре в костре, или о хлебе Франко, или о сыре из Квасов — в каждом смысле чувствуется тепло, которое соединяет поколения.

