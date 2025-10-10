Укр

Неприлично только на русском. Слово "пукать" в украинском языке значит совсем не то, что вы думаете

Мария Назарова
Украинцы смеются
Украинцы смеются. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинский язык еще не раз вас удивит

Украинский язык на самом деле очень богат и многогранен, но многие люди, только решившие перейти на него, допускают ряд ошибок из-за его дальнего сходства с другими славянскими языками.

"Телеграф" решил рассказать о слове "пукати", которое даже многие украинцы употребляют не в его аутентичном смысле. Действительно, россияне говорят "пукать" в значении портить воздух, но украинцы испокон веков имели в виду совсем другое.

Орфографический словарь украинского языка объясняет, что "пукати" — это глагол несовершенного вида, который означает лопаться, стучать или даже стрелять.

Иван Франко и не только употреблял его как синоним таких слов: распускаться, зацветать; стучать, трескать.

Например:

– Коли пукає акация, належиться сіяти кукурузи. ЕЗ. V. 246.

– Озимина зеленіла пишно, і пупчики на деревах пукали (О. Кобилянська)

– Тіло вкривали боляки [болячки] великі і пекучі, що набиралися, пукали, гнили, гоїлися і знов набирали. (Б. Лепкий)

– І чого ти, серце моє, тремтиш як листок на вітрі? І чому ти, серце моє, не пукнеш? (В. Стефаник)

А еще это слово часто употреблялось в связи с шумными действиями и грохотом. Его синонимами являются: колотить, греметь, стучать, шуметь и т.д.

– Те крутилось і тріщало, а те пукало й гуло. Стор. МПр.

На Буковине это интересное слово часто используют, когда кто-то стучит в дверь или окно. Существует даже такой вариант как "напукатись" – настучаться в дверь.

Например:

– Хтось пукає у двері моєї хати. Входить дідусь в зеленім сьвяточнім ґданьскім жупані, підперезаний широким поясом, з шапкою на завісах в руках (О. Маковей, "Мій прадід", Б. 1896, 165-166, 1)

– Кричить баба, репетує, Пукає в вікно. (С. Руданський)

– Запукай в двері. – Чекайте, – кажу, – чого би я мав пукати до чужого гробівця? Та же то не хата. – Пукай і не переч. (Ю. Винничук)

– Ой піду я під віконце, пукну. (Сл. Б. Грінченка)

Достаточно распространено употребление этого слова в украинской литературе в значении стрелять.

Например:

– Тепер було чути, як ріденько пукають січовицькі карабіни, і Тиса гейби ковтала ті несмілі звуки. (М. Дочинець)

– Чи там пукне з пістоля, а ми вже думаємо: з пушок палять, і вже вбито кого-небудь. (Г. Квітка-Основ'яненко)

– Як послиниш, було, клоччя та зробиш з того клоччя кульку, – тугу-тугу! – та як пукнеш, було, так кулька та вище від берестка летить! (Остап Вишня)

Напомним: слово "уют" правильно переводится на украинский язык как "затишок", от слова "тишина". При этом, что интересно, слово "затишок" используется не только для описания комфортной среды, но еще и тихого места, без лишнего шума, суеты, в целом состояния покоя, перерыва.

