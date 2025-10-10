Неприлично только на русском. Слово "пукать" в украинском языке значит совсем не то, что вы думаете

Украинский язык еще не раз вас удивит

Украинский язык на самом деле очень богат и многогранен, но многие люди, только решившие перейти на него, допускают ряд ошибок из-за его дальнего сходства с другими славянскими языками.

"Телеграф" решил рассказать о слове "пукати", которое даже многие украинцы употребляют не в его аутентичном смысле. Действительно, россияне говорят "пукать" в значении портить воздух, но украинцы испокон веков имели в виду совсем другое.

Орфографический словарь украинского языка объясняет, что "пукати" — это глагол несовершенного вида, который означает лопаться, стучать или даже стрелять.

Иван Франко и не только употреблял его как синоним таких слов: распускаться, зацветать; стучать, трескать.

Например:

– Коли пукає акация, належиться сіяти кукурузи. ЕЗ. V. 246.

– Озимина зеленіла пишно, і пупчики на деревах пукали (О. Кобилянська)

– Тіло вкривали боляки [болячки] великі і пекучі, що набиралися, пукали, гнили, гоїлися і знов набирали. (Б. Лепкий)

– І чого ти, серце моє, тремтиш як листок на вітрі? І чому ти, серце моє, не пукнеш? (В. Стефаник)

А еще это слово часто употреблялось в связи с шумными действиями и грохотом. Его синонимами являются: колотить, греметь, стучать, шуметь и т.д.

– Те крутилось і тріщало, а те пукало й гуло. Стор. МПр.

На Буковине это интересное слово часто используют, когда кто-то стучит в дверь или окно. Существует даже такой вариант как "напукатись" – настучаться в дверь.

Например:

– Хтось пукає у двері моєї хати. Входить дідусь в зеленім сьвяточнім ґданьскім жупані, підперезаний широким поясом, з шапкою на завісах в руках (О. Маковей, "Мій прадід", Б. 1896, 165-166, 1)

– Кричить баба, репетує, Пукає в вікно. (С. Руданський)

– Запукай в двері. – Чекайте, – кажу, – чого би я мав пукати до чужого гробівця? Та же то не хата. – Пукай і не переч. (Ю. Винничук)

– Ой піду я під віконце, пукну. (Сл. Б. Грінченка)

Достаточно распространено употребление этого слова в украинской литературе в значении стрелять.

Например:

– Тепер було чути, як ріденько пукають січовицькі карабіни, і Тиса гейби ковтала ті несмілі звуки. (М. Дочинець)

– Чи там пукне з пістоля, а ми вже думаємо: з пушок палять, і вже вбито кого-небудь. (Г. Квітка-Основ'яненко)

– Як послиниш, було, клоччя та зробиш з того клоччя кульку, – тугу-тугу! – та як пукнеш, було, так кулька та вище від берестка летить! (Остап Вишня)

Напомним: слово "уют" правильно переводится на украинский язык как "затишок", от слова "тишина". При этом, что интересно, слово "затишок" используется не только для описания комфортной среды, но еще и тихого места, без лишнего шума, суеты, в целом состояния покоя, перерыва.