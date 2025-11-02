От автора "Переслідування Аделіни". Стоит ли читать новый дарк роман "Тобі боляче?"

Книжный магазин только что выпустил в продажу книгу "Тобі боляче?", однако мы уже успели прочитать ее

Осень 2025 года радует премьерами — в Украине наконец-то выпустили книгу "Тобі боляче?". Это новый дарк роман от Х. Д. Карлтон, той самой, что написала дилогию "Игра в кота и мышь", обсуждения которой уже годами не утихают среди книголюбов. "Телеграф" передзаказал новенькую книгу и прочитал ее в числе первых в Украине.

О чем книга "Тобі боляче?"

По сюжету, главная героиня — 28-летняя Сойер, подростком подвергшаяся травматическому опыту от рук собственного брата-близнеца, после чего годами была вынуждена скрываться по другую сторону закона. Чтобы выживать, она воровала личные данные мужчин, с которыми сближалась, пользовалась их именами и карточками.

Однако однажды она украла данные не у того мужчины. Укротель акул итальянского происхождения Энцо забрал ее на лодку, чтобы отомстить среди океана, после чего они попали в бурю — лодка перевернулась, а они оказались на Вороньем острове с одичавшим владельцем маяка. У старика была своя жуткая история, а сам маяк наполняли "призраки", которые ночью гремели цепями и били в стены.

Кроме привидений, Сойер и Энцо мучают и собственные чувства — они злые, обиженные, не хотят иметь ничего общего, но их неумолимо тянет друг к другу, при этом Энцо еще и наслаждается, причиняя боль Сойер. И это в то время, пока владелец маяка имеет свои планы на девушку.

Стоит ли читать "Тобі боляче?"

Если вы читали "Переслідування Аделіни" и "Полювання на Аделіну", и они не вызывали у вас отвращения, можете смело читать "Тобі боляче?" Роман не хуже "Игры в кота и мышь", и что особенно ценно — это совсем другая интересная история, а не повторение старых шаблонов, как это часто бывает у авторов бестселлеров. А для любителей "Аделины" и ее знаменитой сцены с пистолетом здесь есть сцена с акулами в открытом океане. В тексте более чем оправдан рейтинг книги 18+.

Написано качественно, местами с юмором, герои живые, не картонные. Прочесть более 500 страниц мне удалось за день, а точнее за 9 часов.

Однако понимайте, что это дарк роман и триллер, все главные герои книги травмированы, есть много сцен жестокости. Оцените свое ментальное состояние перед прочтением, и лучше отложите его, если это сейчас для вас "слишком".

Напомним, ранее мы рассказывали, почему стоит прочитать медицинский триллер "Танці з кістками". Также вам может быть интересно, о чем книга "Захопити 13", которая подняла большой шум раньше этой осенью.