Від авторки "Переслідування Аделіни". Чи варто читати новий дарк роман "Тобі боляче?"

Книгарня тільки-но випустила в продаж книгу "Тобі боляче?", проте ми вже встигли прочитати її

Осінь 2025 року тішить прем'єрами — в Україні нарешті випустили книгу "Тобі боляче?". Це новий дарк роман від Х. Д. Карлтон, тієї самої, що написала дилогію "Гра в кота й мишу", обговорення якої вже роками не вщухають серед книголюбів. Тож, "Телеграф" передзамовив новеньку книгу та прочитав її серед перших в Україні.

Про що книга "Тобі боляче?"

За сюжетом, головна героїня — 28-річна Соєр, що підлітком зазнала травматичного досвіду від рук власного брата-близнюка, після чого роками була змушена переховуватися по інший бік закону. Щоб виживати, вона крала особисті дані чоловіків, з якими зближалася, користувалася їх іменами та картками.

Проте одного дня вона вкрала дані не в того чоловіка. Приборкувач акул італійського походження Енцо забрав її на човен, щоб помститися серед океану, після чого вони потрапили в бурю — човен перевернувся, а вони опинилися на Воронячому острові зі здичавілим власником маяка. В стариганя була своя моторошна історія, а сам маяк сповнювали "привиди", що серед ночі грюкали ланцюгами та били в стіни.

Крім привидів, Соєр та Енцо мучать і власні почуття — вони злі, ображені, не хочуть мати нічого спільного, проте їх невблаганно тягне один до одного, при цьому Енцо ще й насолоджується, спричиняючи біль Сойєр. І це у той час, поки власник маяка має свої плани на дівчину.

Чи варто читати "Тобі боляче?"

Якщо ви читали "Переслідування Аделіни" та "Полювання на Аделіну", і вони не викликали у вас відрази, можете сміливо читати "Тобі боляче?". Роман не гірший за "Гру в кота і мишу", і що особливо цінно — це зовсім інша цікава історія, а не повторення старих шаблонів, як це часто буває у авторів бестселлерів. На противагу "Аделіні" та її знаменитій сцені з пістолетом, тут є сцена з акулами у відкритому океані. У тексті більш ніж виправдано рейтинг книги 18+.

Написано якісно, місцями з гумором, герої живі, а не картонні. Прочитати більш як 500 сторінок мені вдалося за день, а точніше за 9 годин.

Проте розумійте, що це дарк роман і трилер, всі головні герої книги травмовані, є багато сцен жорстокості. Оцініть свій ментальний стан перед прочитанням, і краще відкладіть його, якщо це зараз для вас "занадто".

