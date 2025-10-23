Рай для книголюбов: какой историей славится рынок "Петровка" в Киеве (фото)

В то время, когда открылся рынок "Петровка", был настоящий книжный голод

В Оболонском районе Киева расположен легендарный книжный рынок "Петровка", который славится среди горожан и гостей города. Рядом с ним находится крупнейший в столице блошиный рынок, известный под названием "Почайна", на котором можно найти буквально все — от старых книг до одежды, мебели и антиквариата.

В этом материале "Телеграф" рассказывает историю возникновения рынка, интересные факты об этом месте и о том, как он выглядит и где расположен на карте.

История рынка

Рынок получил название Петровка в 1997 году тогда одноименной станцией метро и железнодорожной станцией Киев-Петровка в местности с названием Петровка. Он появился рядом с книжным рынком и с тех пор и по сегодняшний день является одним из символических мест для горожан и гостей города. Люди находят на этом рынке уникальные вещи, чтобы пополнить свои коллекции, а также за необычными предметами интерьера и другими интересными вещами.

Книжный рынок "Петровка" находится на улице Вербовой.

Вещевой рынок "Почайна" находится немного сбоку от него.

Предшественником рынка было неформальное объединение "черных книгопродавцев" по ​​ул. Фрунзе (современная Кирилловская), существовавшая с 1989 года. Там собирался клуб киевских книголюбов, но в 1994 году здание перешло ночному клубу (ныне FREEDOM Event Hall). Весной 1995 продавцы переехали на новое место в район железнодорожного узла Почайна и станции метро Почайна по улице Вербовой, вдоль путей. Сперва торговля шла на восточной части, затем книжный рынок перебрался на текущее место, а на старом образовался вещевой рынок.

Книжный рынок. Фото: kyivmaps

Когда открылся книжный рынок "Петровка", был настоящий книжный голод: люди сдавали макулатуру, чтобы купить хорошую книгу. В 2000-х годах был большой спрос на печатную литературу, удовлетворявший рынок. Затем, с открытием магазинов и распространением интернет-продаж, рыночные продажи пришли в упадок.

Книжный рынок. Фото: kyivmaps

Отметим, что осенью 2019 года в сети активно обсуждалась тема якобы планов на строительство на месте знаменитого книжного рынка "Петровка" торгового центра. Киевляне в свою очередь выступили против застройки "Петровки" и неоднократно проводили акции протеста #SavePetrovka с требованием не допустить сноса книжного рынка.

В январе 2022 года депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын заявил, что книжный рынок "Петровка" не будут сносить ради строительства ТРЦ.

Также стоит добавить, что в 2018 году в рамках деккомунизации прошло переименование соответствующих станций, остановок и так далее. А в 2024 году блошиный рынок "Петровка" местные власти назвали "Почайна" (от названия станции).

Книжный рынок (справа) со стороны станции Почайна. Фото: Википедия

Что продают на рынке "Почайна"

Книжный рынок на сегодняшний день включает 727 торговых мест. Поддержка книгоиздателей и книгоиздателей осуществляется через низкую арендную плату. В общей сложности на рынке представлены более 120 издательств.

Книжный рынок "Петровка", 2009 год. Фото: "Википедия"

На Почайне можно найти книги любых жанров и знаний: от романов до профессиональной литературы узкого профиля. Вместе с тем в продаже есть большое количество канцтоваров, аудио- и видеопродукции и программного обеспечения.

Вещевой рынок специализируется на продаже одежды, обуви и трикотажа. Хозяйственный рынок продает разные хозяйственные товары для домашнего обихода.

Рынок "Почайна" в Киеве. Фото: Тая Белан / "Телеграф"

За книжным рынком находится самый большой в Киеве блошиный рынок. Простирается он вдоль улицы Вербовой с обеих сторон дороги, затем переходит на тротуары и устланный камнями клочок территории напротив ТЦ Эпицентр.

А за подземным переходом к железнодорожной остановке Куреневка – продолжение на улице Гулаков-Артемовских до улицы Викентия Хвойки. Ценители раритетов могут найти для себя такие вещи как: чемоданы, сумки, солнцезащитные очки, значки и медали, пережившие вторую мировую войну, и массу других вещей, имеющих долгую историю.

Рынок "Почайна" в Киеве. Фото: Тая Белан / "Телеграф"

На рынке также представлен богатый выбор оригинальных пластинок, а для модников – всевозможные винтажные аксессуары. Кроме того, в продаже есть в продаже CD и DVD диски.

