Рай для книголюбов: какой историей славится рынок "Петровка" в Киеве (фото)
В то время, когда открылся рынок "Петровка", был настоящий книжный голод
В Оболонском районе Киева расположен легендарный книжный рынок "Петровка", который славится среди горожан и гостей города. Рядом с ним находится крупнейший в столице блошиный рынок, известный под названием "Почайна", на котором можно найти буквально все — от старых книг до одежды, мебели и антиквариата.
В этом материале "Телеграф" рассказывает историю возникновения рынка, интересные факты об этом месте и о том, как он выглядит и где расположен на карте.
История рынка
Рынок получил название Петровка в 1997 году тогда одноименной станцией метро и железнодорожной станцией Киев-Петровка в местности с названием Петровка. Он появился рядом с книжным рынком и с тех пор и по сегодняшний день является одним из символических мест для горожан и гостей города. Люди находят на этом рынке уникальные вещи, чтобы пополнить свои коллекции, а также за необычными предметами интерьера и другими интересными вещами.
Книжный рынок "Петровка" находится на улице Вербовой.
Вещевой рынок "Почайна" находится немного сбоку от него.
Предшественником рынка было неформальное объединение "черных книгопродавцев" по ул. Фрунзе (современная Кирилловская), существовавшая с 1989 года. Там собирался клуб киевских книголюбов, но в 1994 году здание перешло ночному клубу (ныне FREEDOM Event Hall). Весной 1995 продавцы переехали на новое место в район железнодорожного узла Почайна и станции метро Почайна по улице Вербовой, вдоль путей. Сперва торговля шла на восточной части, затем книжный рынок перебрался на текущее место, а на старом образовался вещевой рынок.
Когда открылся книжный рынок "Петровка", был настоящий книжный голод: люди сдавали макулатуру, чтобы купить хорошую книгу. В 2000-х годах был большой спрос на печатную литературу, удовлетворявший рынок. Затем, с открытием магазинов и распространением интернет-продаж, рыночные продажи пришли в упадок.
Отметим, что осенью 2019 года в сети активно обсуждалась тема якобы планов на строительство на месте знаменитого книжного рынка "Петровка" торгового центра. Киевляне в свою очередь выступили против застройки "Петровки" и неоднократно проводили акции протеста #SavePetrovka с требованием не допустить сноса книжного рынка.
В январе 2022 года депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын заявил, что книжный рынок "Петровка" не будут сносить ради строительства ТРЦ.
Также стоит добавить, что в 2018 году в рамках деккомунизации прошло переименование соответствующих станций, остановок и так далее. А в 2024 году блошиный рынок "Петровка" местные власти назвали "Почайна" (от названия станции).
Что продают на рынке "Почайна"
Книжный рынок на сегодняшний день включает 727 торговых мест. Поддержка книгоиздателей и книгоиздателей осуществляется через низкую арендную плату. В общей сложности на рынке представлены более 120 издательств.
На Почайне можно найти книги любых жанров и знаний: от романов до профессиональной литературы узкого профиля. Вместе с тем в продаже есть большое количество канцтоваров, аудио- и видеопродукции и программного обеспечения.
Вещевой рынок специализируется на продаже одежды, обуви и трикотажа. Хозяйственный рынок продает разные хозяйственные товары для домашнего обихода.
За книжным рынком находится самый большой в Киеве блошиный рынок. Простирается он вдоль улицы Вербовой с обеих сторон дороги, затем переходит на тротуары и устланный камнями клочок территории напротив ТЦ Эпицентр.
А за подземным переходом к железнодорожной остановке Куреневка – продолжение на улице Гулаков-Артемовских до улицы Викентия Хвойки. Ценители раритетов могут найти для себя такие вещи как: чемоданы, сумки, солнцезащитные очки, значки и медали, пережившие вторую мировую войну, и массу других вещей, имеющих долгую историю.
На рынке также представлен богатый выбор оригинальных пластинок, а для модников – всевозможные винтажные аксессуары. Кроме того, в продаже есть в продаже CD и DVD диски.
