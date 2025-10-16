Когда переведут и выпустят вторую часть "Keeping 13", пока неизвестно, но желающих ее читать вероятно будет значительно меньше

Одним из самых больших событий осени для любителей книг в Украине стал выход "Захопити 13" ("Binding 13" в оригинале, на русский переводят название как "Зацепить 13") — первой части серии "Парни из Томмена" от Хлои Уолш. Объявление КСД о печати было встречено в буктоке с настоящим восторгом, поэтому, когда 2 октября книга вышла в продажу, я как жертва маркетинга не могла не поехать и не купить ее.

Первое, что бросается в глаза после покупки, это размер. Много ли книг более чем на тысячу страниц? Нет, немного. Но есть нюанс — книга имеет стандартные ширину и высоту (а не больше стандартных, как часто бывает с объемными книгами), и довольно большой шрифт, поэтому объем информации не настолько велик, которого ждешь от тысячи страниц. Также от тысячи страниц я ожидала и лучшего сюжета.

Это роман о звездном спортсмене из обеспеченной семьи (игравшем под номером 13 в команде, откуда и название книги) и забитой, затравленной девушке из неблагополучной многодетной семьи. Оба — несовершеннолетние школьники. Казалось бы, что там расписывать на тысячу страниц? А что-то расписали.

Книга рассчитана на подростков с их максимализмом и верой в себя. Иначе я не могу объяснить, почему 15-17-летним героям приписали столько нравственных принципов, испытаний и драматизма. Заканчивается, конечно же, крутым сюжетным поворотом, чтобы поощрить купить и вторую часть, чтобы узнать, что произошло дальше. Вторая часть является продолжением этой же истории, далее в серии идут книги о других игроках команды и там соответственно будут другие номера в названиях.

Пока в серии 6 книг — из них переведена на украинский только первая, "Захопити 13"

Отдельно меня несколько смущало предупреждение 18+ сзади книги — читать подростковый интим как-то не хотелось. Но в первый раз герои поцеловались практически в самом конце книжки, и более откровенных сцен уже не было. Зачем тогда было это предупреждение? На этот вопрос у меня нет ответа.

Всю тысячу страниц я прочла за один день, а точнее за 12 часов. Ибо написано легко, читается быстро.

Что интересно, "Оніксову бурю" Ребекки Яррос на 638 страниц я читала вдвое дольше, чем "Захопити 13" на 1006 страниц. При этом книги почти одинаковы по толщине – только "Буря" гораздо удобнее лежит в руках. Странно, учитывая, что книги выпустило одно и то же издательство.

Наглядно размеры книг "Захопити 13" и "Оніксова буря"

Конечно, это мое субъективное мнение, но я также слежу и за книжными барахолками — и когда новая книга "Захопити 13" стоит 550 гривен, я уже видела объявление о перепродаже за 350 грн. Если так ощутимо сбивают цену уже через две недели после начала продаж — очевидно, есть и другие читатели, которые тоже не очень высоко оценили творчество Хлои Уолш, и пытаются поскорее перепродать книгу.