Укр

Фэнтези года. Почему стоит прочитать новый роман "Ртуть"

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Книга "Ртуть" от Келли Гарт
Книга "Ртуть" от Келли Гарт. Фото telegraf.com.ua

Первая часть цикла "Фейри и алхимия" только недавно вышла в Украине — подготовили для вас честную рецензию на нее

В октябре 2025 года в Украине выпустили новое роментези "Ртуть" (Quicksilver) от британской писательницы Келли Гарт. "Телеграф" прочитал его и расскажет, о чем книга и стоит ли ее читать.

О чем "Ртуть"

Главная героиня Саэрис с детства вынуждена выживать с братом в самом бедном районе города, где часто приходится голодать или биться за кружку воды. Пытаясь обеспечить для них лучшее будущее, девушка ворует у королевского часового часть его золотых доспехов, чем накликает на себя беду. Уже почти смирившись, что она умрет, Саэрис хочет хотя бы забрать с собой жизнь своего мучителя и выхватывает меч, который нельзя было трогать. Этим она вызывает к себе саму смерть, 1800-летнего фейри Кингфишера, забирающего ее в свой мир. Оказалось, девушка — первый алхимик за много лет, и она должна помочь ему с ртутью на войне, если хочет вернуться когда-нибудь назад в свой мир к брату.

Но как быть алхимиком и работать с ртутью — никто не может ей подсказать и приходится учиться с нуля. А тяжелый характер Кингфишера и нападения чудовищ только усложняют ситуацию.

Книга Ртуть Келли Гарт цветной срез
Отдельно стоит заметить, какой красивый срез у "Ртути"

Стоит ли читать "Ртуть"

Прочитав довольно много романтического фэнтези, могу сказать, что это действительно на уровне – написано интересно, с юмором, не надоедает. Почти гарантированно понравится поклонникам циклов "Из крови и пепла", "Двор шипов и роз", "Трон из стекла". Сцены 18+ присутствуют, но не чрезмерно.

Единственный минус – это первая книга из цикла "Фейри и алхимия". Вторая книга из серии под названием "Brimstone" ("Сера") только должна выйти в этом году в оригинале на английском языке. Когда ждать всех книг по-украински — неизвестно. Но история Саэрис и Кингфишера все равно стоит того, чтобы подождать.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли читать новый дарк роман Х. Д. Карлтон "Тобі боляче?".

Теги:
#Книга #книги