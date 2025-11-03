Фэнтези года. Почему стоит прочитать новый роман "Ртуть"

Первая часть цикла "Фейри и алхимия" только недавно вышла в Украине — подготовили для вас честную рецензию на нее

В октябре 2025 года в Украине выпустили новое роментези "Ртуть" (Quicksilver) от британской писательницы Келли Гарт. "Телеграф" прочитал его и расскажет, о чем книга и стоит ли ее читать.

О чем "Ртуть"

Главная героиня Саэрис с детства вынуждена выживать с братом в самом бедном районе города, где часто приходится голодать или биться за кружку воды. Пытаясь обеспечить для них лучшее будущее, девушка ворует у королевского часового часть его золотых доспехов, чем накликает на себя беду. Уже почти смирившись, что она умрет, Саэрис хочет хотя бы забрать с собой жизнь своего мучителя и выхватывает меч, который нельзя было трогать. Этим она вызывает к себе саму смерть, 1800-летнего фейри Кингфишера, забирающего ее в свой мир. Оказалось, девушка — первый алхимик за много лет, и она должна помочь ему с ртутью на войне, если хочет вернуться когда-нибудь назад в свой мир к брату.

Но как быть алхимиком и работать с ртутью — никто не может ей подсказать и приходится учиться с нуля. А тяжелый характер Кингфишера и нападения чудовищ только усложняют ситуацию.

Отдельно стоит заметить, какой красивый срез у "Ртути"

Стоит ли читать "Ртуть"

Прочитав довольно много романтического фэнтези, могу сказать, что это действительно на уровне – написано интересно, с юмором, не надоедает. Почти гарантированно понравится поклонникам циклов "Из крови и пепла", "Двор шипов и роз", "Трон из стекла". Сцены 18+ присутствуют, но не чрезмерно.

Единственный минус – это первая книга из цикла "Фейри и алхимия". Вторая книга из серии под названием "Brimstone" ("Сера") только должна выйти в этом году в оригинале на английском языке. Когда ждать всех книг по-украински — неизвестно. Но история Саэрис и Кингфишера все равно стоит того, чтобы подождать.

