Фентезі року. Чому варто прочитати новий роман "Ртуть"

Перша частина циклу "Фейрі та алхімія" тільки нещодавно вийшла в Україні — підготували для вас чесну рецензію на неї

В жовтні 2025 року в Україні випустили нове роментезі "Ртуть" (Quicksilver) від британської письменниці Келлі Гарт. "Телеграф" прочитав його та розповість, про що книга та чи варто її читати.

Про що "Ртуть"

Головна героїня Саеріс з дитинства змушена виживати з братом у найбіднішому районі міста, де часто доводиться голодувати чи битися за кухоль води. Намагаючись забезпечити для них краще майбутнє, дівчина краде у королівського вартового частину його золотих обладунків, чим накликає на себе біду. Вже майже змирившись, що вона помре, Саеріс хоче хоча б забрати з собою життя свого мучителя та вихоплює меч, який не можна було чіпати. Цим вона викликає до себе саму смерть, 1800-річного фейрі Кінгфішера, що забирає її у свій світ. Виявилося, дівчина — перший алхімік за багато років, і вона має допомогти йому зі ртуттю на війні, якщо хоче повернутися колись назад у свій світ до брата.

Але як то бути алхіміком та працювати з ртуттю — ніхто не може їй підказати і доводиться вчитися з нуля. А важкий характер Кінгфішера та напади чудовиськ тільки ускладнюють ситуацію.

Окремо варто зауважити, який красивий зріз у "Ртуті"

Чи варто читати "Ртуть"

Прочитавши багато романтичного фентезі, можу сказати, що це дійсно на рівні — написано цікаво, з гумором, не набридає. Майже гарантовано сподобається шанувальникам циклів "Із крові та попелу", ДШІТ, "Трон зі скла". Сцени 18+ присутні, але не забагато.

Єдиний мінус — це перша книга з циклу "Фейрі та алхімія". Друга книга з серії під назвою "Brimstone" ("Сірка) тільки має вийти в цьому році в оригіналі англійською. Коли чекати всіх книг українською — невідомо. Але історія Саеріс та Кінгфішера все одно варта того, щоб почекати.

