Рус

Фентезі року. Чому варто прочитати новий роман "Ртуть"

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Книга "Ртуть" від Келлі Гарт
Книга "Ртуть" від Келлі Гарт. Фото telegraf.com.ua

Перша частина циклу "Фейрі та алхімія" тільки нещодавно вийшла в Україні — підготували для вас чесну рецензію на неї

В жовтні 2025 року в Україні випустили нове роментезі "Ртуть" (Quicksilver) від британської письменниці Келлі Гарт. "Телеграф" прочитав його та розповість, про що книга та чи варто її читати.

Про що "Ртуть"

Головна героїня Саеріс з дитинства змушена виживати з братом у найбіднішому районі міста, де часто доводиться голодувати чи битися за кухоль води. Намагаючись забезпечити для них краще майбутнє, дівчина краде у королівського вартового частину його золотих обладунків, чим накликає на себе біду. Вже майже змирившись, що вона помре, Саеріс хоче хоча б забрати з собою життя свого мучителя та вихоплює меч, який не можна було чіпати. Цим вона викликає до себе саму смерть, 1800-річного фейрі Кінгфішера, що забирає її у свій світ. Виявилося, дівчина — перший алхімік за багато років, і вона має допомогти йому зі ртуттю на війні, якщо хоче повернутися колись назад у свій світ до брата.

Але як то бути алхіміком та працювати з ртуттю — ніхто не може їй підказати і доводиться вчитися з нуля. А важкий характер Кінгфішера та напади чудовиськ тільки ускладнюють ситуацію.

Книга Ртуть Келлі Гарт кольоровий зріз
Окремо варто зауважити, який красивий зріз у "Ртуті"

Чи варто читати "Ртуть"

Прочитавши багато романтичного фентезі, можу сказати, що це дійсно на рівні — написано цікаво, з гумором, не набридає. Майже гарантовано сподобається шанувальникам циклів "Із крові та попелу", ДШІТ, "Трон зі скла". Сцени 18+ присутні, але не забагато.

Єдиний мінус — це перша книга з циклу "Фейрі та алхімія". Друга книга з серії під назвою "Brimstone" ("Сірка) тільки має вийти в цьому році в оригіналі англійською. Коли чекати всіх книг українською — невідомо. Але історія Саеріс та Кінгфішера все одно варта того, щоб почекати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи варто читати новий дарк роман Х. Д. Карлтон "Тобі боляче?".

Теги:
#Книга #книги