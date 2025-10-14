Не только Ксении и Оксаны: вы удивитесь, какие вариации этих имен встречаются в Украине

А вы знали, что есть такие имена, как Поликсения и Авксения?

Женские имена Оксана и Ксения популярны в Украине, — они схожи, потому многие их путают, не зная, что эти имена не просто разные сами по себе, но есть и другие формы этих имен, которые независимо существуют на сегодняшний день в Украине. "Телеграф" собрал их для вас по информации сервиса "Рідні".

Имя Ксения имеет древнегреческое происхождение и значит буквально "чужестранка", "гостья", "путешественница". По другой версии оно также может значить "гостеприимная". Почти 30 тысяч украинок на сегодня носит это имя.

Распространение имени Ксения в Украине

Более популярно в Украине имя Оксана, — оно когда-то появилось как форма имени Ксения на территории современной Украины и давно уже существует как отдельное имя, хотя некоторые до сих пор их путают. В Украине есть 522 тысячи женщин по имени Оксана, и особенно популярно это имя на западе страны.

Распространение имени Оксана в Украине

Встречаются и редкие формы, такие как Аксения, — 1055 украинок носят это имя, большинство из них живет в Одесской области и на Закарпатье.

Распространение имени Аксения в Украине

529 украинок зовут себя просто Ксеня.

Распространение имени Ксеня в Украине

56 человек в Украине носят имя Аксеня, а 52 человека — Оксения.

Распространение имени Аксеня в Украине

Распространение имени Оксения в Украине

12 человек называют себя Поликсенией, а две украинки зарегистрированы как Авксения.

Распространение имени Поликсения в Украине

В Украине только две женщины по имени Авксения

