Не только Ксении и Оксаны: вы удивитесь, какие вариации этих имен встречаются в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
А вы знали, что есть такие имена, как Поликсения и Авксения?
Женские имена Оксана и Ксения популярны в Украине, — они схожи, потому многие их путают, не зная, что эти имена не просто разные сами по себе, но есть и другие формы этих имен, которые независимо существуют на сегодняшний день в Украине. "Телеграф" собрал их для вас по информации сервиса "Рідні".
Имя Ксения имеет древнегреческое происхождение и значит буквально "чужестранка", "гостья", "путешественница". По другой версии оно также может значить "гостеприимная". Почти 30 тысяч украинок на сегодня носит это имя.
Более популярно в Украине имя Оксана, — оно когда-то появилось как форма имени Ксения на территории современной Украины и давно уже существует как отдельное имя, хотя некоторые до сих пор их путают. В Украине есть 522 тысячи женщин по имени Оксана, и особенно популярно это имя на западе страны.
Встречаются и редкие формы, такие как Аксения, — 1055 украинок носят это имя, большинство из них живет в Одесской области и на Закарпатье.
529 украинок зовут себя просто Ксеня.
56 человек в Украине носят имя Аксеня, а 52 человека — Оксения.
12 человек называют себя Поликсенией, а две украинки зарегистрированы как Авксения.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько мужчин в Украине имеют польское имя Кароль. Кстати, чаще всего так называют сыновей в Закарпатье.
Также мы писали о десяти украинских именах, о которых большинство уже давно забыли. Некоторые из них имеют латинское и греческое происхождение.