Украина расширяет границы? Новые регионы на карте тревог развеселили сеть
На карте появилась "тревога на болотах"
На официальной карте воздушных тревог в Украине начали отражать воздушную тревогу в приграничных областях России. Украинцы уже шутят, что у нас "территориальный прирост".
Что нужно знать:
- На карте тревог начали отображать информацию о тревогах в российских областях, граничащих с Украиной
- Их там называют "тревоги на болотах"
- В сети шутят, что у нас плюс несколько областей
Российские пограничные области, где объявлена воздушная тревога, теперь можно увидеть на карте. Они обозначены коричневым цветом с подписью "тревога на болотах".
В частности, тревогу из-за опасности дронов объявляют в областях, граничащих с Украиной. Она часто бывает в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и других областях РФ.
В сети шутят, что карта с "тревожными" российскими регионами выглядит так, будто у Украины появились "+ две области". Появились уже даже мемы — "не трогай, то на Новый год".
Почему в России объявляют воздушную тревогу
Стоит отметить, что на фоне регулярных ударов России по мирным украинцам и объектам гражданской инфраструктуры, Силы обороны Украины наносят удары исключительно по тем объектам на территории РФ, которые обеспечивают продолжение войны против нашей страны.
Украинские дроны результативно атакуют НПЗ и предприятия, чья продукция нужна для производства оружия. В моменты атак россиян предупреждают об опасности с воздуха.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 3 ноября электромобилям и гибридным автомобилям запретили въезд на Крымский мост "до особого распоряжения". Россияне опасаются провоза взрывчатых веществ в тяговых батареях электромобилей.