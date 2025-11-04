Украина расширяет границы? Новые регионы на карте тревог развеселили сеть

На карте появилась "тревога на болотах"

На официальной карте воздушных тревог в Украине начали отражать воздушную тревогу в приграничных областях России. Украинцы уже шутят, что у нас "территориальный прирост".

Что нужно знать:

На карте тревог начали отображать информацию о тревогах в российских областях, граничащих с Украиной

Их там называют "тревоги на болотах"

В сети шутят, что у нас плюс несколько областей

Российские пограничные области, где объявлена воздушная тревога, теперь можно увидеть на карте. Они обозначены коричневым цветом с подписью "тревога на болотах".

На карте тревог появились "тревоги на болотах"

В частности, тревогу из-за опасности дронов объявляют в областях, граничащих с Украиной. Она часто бывает в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и других областях РФ.

В сети шутят, что карта с "тревожными" российскими регионами выглядит так, будто у Украины появились "+ две области". Появились уже даже мемы — "не трогай, то на Новый год".

Почему в России объявляют воздушную тревогу

Стоит отметить, что на фоне регулярных ударов России по мирным украинцам и объектам гражданской инфраструктуры, Силы обороны Украины наносят удары исключительно по тем объектам на территории РФ, которые обеспечивают продолжение войны против нашей страны.

Украинские дроны результативно атакуют НПЗ и предприятия, чья продукция нужна для производства оружия. В моменты атак россиян предупреждают об опасности с воздуха.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 3 ноября электромобилям и гибридным автомобилям запретили въезд на Крымский мост "до особого распоряжения". Россияне опасаются провоза взрывчатых веществ в тяговых батареях электромобилей.