Боятся СБУ, и не зря. Россияне устроили большую суматоху на Крымском мосту (фото)

Украина нанесла уже три удара по Керченскому мосту и не собирается останавливаться

С понедельника, 3 ноября, электромобилям и гибридным авто запретили въезд на Крымский мост "до особого распоряжения". Россияне опасаются провоза взрывчатых веществ в тяговых батареях электромобилей.

Что нужно знать:

Россияне боятся очередного подрыва Крымского моста, из-за чего ввели запрет на проезд электрокаров и гибридов

Водителей уже начали разворачивать, они вынуждены ехать через оккупированный Мариуполь

Россияне не зря боятся "инцидентов" на Крымском мосту — партизаны работают и передают информацию Силам обороны

Соответствующие указы подписали губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев в четверг, 30 октября, и гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов 31 октября. На мосту появилось объявление о запрете на проезд электромобилей и гибридов, есть уже и те, кого не пропустили.

Запрет появился на табло моста

Электрокары и гибриды под запретом на Крымском мосту

РосСМИ публикуют фото анкеты, которую нужно заполнить при въезде в Крымский мост. В ней нужно указать вид машины – гибрид/электро/дизель/бензин. Первые две категории разворачивают, на полуостров они должны добираться по суше — через оккупированный Мариуполь. Отмечается, что ограничения связаны с тем, что были зафиксированы факты попыток провезти взрывчатку в батареях электрокаров.

Анкета, где нужно указать вид машины

Запрет уже начал работать. Водитель гибрида из Краснодара пыталась через Крымский мост въехать в Крым. Однако ее не пропустили. Не помогли уговоры, упоминания спящего в машине ребенка. Пришлось ехать через оккупированный Мариуполь. По словам россиянки, "дорога нормальная, но фур много, обгоны по встречке".

Оккупанты не зря боятся за Крымский мост

Крымский мост, который незаконно построили оккупанты, является законной целью для Сил обороны. Служба безопасности Украины нанесла уже три удара по Крымскому мосту (в октябре 2022, июле 2023 и июне 2025) и не собирается останавливаться — продолжение следует.

Работают и партизаны — агенты "АТЕШ" ведут разведку подразделения спецназа ЧФ РФ в Севастополе, который охраняет Крымский мост. Агенты провели разведку территории 102-го отдельного отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Черноморского флота в Константиновской бухте Севастополя.

Партизаны зафиксировали перемещение резиновой лодки с личным составом российских спецназовцев, которые, вероятно, возвращались с боевой задачи. Также они заметили военный автомобиль и группу военнослужащих, сопровождавших российских спецназовцев.

Результаты работы партизанов

Удалось также установить расположение всех пристаней, пункта наблюдения, других лодок и автомобилей внутри части. Все данные переданы Силам обороны Украины. Отмечается, что поражение этой части ослабит охрану Крымского моста и снизит присутствие оккупантов на полуострове.

Напомним, один из координаторов "АТЕШ" рассказал "Телеграфу", что уничтожить Крымский мост возможно. Есть люди, которые помогут сделать это.