Україна розширює кордон? Нові регіони на карті тривог розвеселили мережу

На карті з'явилася "тривога на болотах"

На офіційній карті повітряних тривог в Україні почали відображати повітряну тривогу в прикордонних областях Росії. Українці вже жартують, що в нас "територіальний приріст".

Що треба знати:

На карті тривог в Україні почали відображати інформацію про тривоги в російських областях, що межують з Україною

Їх там називають "тривоги на болотах"

В мережі жартують, що в нас плюс кілька областей

Російські прикордонні області, де оголошено повітряну тривогу, тепер можна побачити на карті. Їх позначено коричневим кольором з підписом "тривога на болотах".

На карті тривог з'явилися "тривоги на болотах"

Зокрема тривогу через небезпеку дронів оголошують в областях, що межують з Україною. Вона нерідко буває у Бєлгородській, Курській, Брянській, Ростовській та інших областях РФ.

В мережі жартують, що карта з "тривожними" російськими регіонами виглядає так, ніби в України з'явилися "+ дві області". З'явилися вже навіть меми — "не чіпай, то на Новий рік".

Чому в Росії оголошують повітряну тривогу

Варто зазначити, що на тлі регулярних ударів Росії по мирних українцях та об'єктах цивільної інфраструктури, Сили оборони України завдають ударів виключно по тих об'єктах на території РФ, що забезпечують продовження війни проти нашої країни.

Українські дрони результативно атакують НПЗ та підприємства, чия продукція потрібна для виробництва зброї тощо. В моменти атак росіян попереджають про небезпеку з повітря.

