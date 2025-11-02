Минус нефть, свет и не только: Россию всю ночь бомбили дроны (фото и видео)

В нескольких городах случились перебои с электроэнергией после атаки

В ночь на 2 ноября в ряде российских городов прогремели взрывы. В результате был поврежден Туапсинский морской нефтяной терминал "Роснефти", подстанции в Курской области и на территории временно оккупированного Алчевска и не только.

Что нужно знать:

Российские города и города на временно оккупированные территории Украины атаковали дроны этой ночью

Один из дронов попал в находившийся под загрузкой танкер в Туапсе: на судне начался мощный пожар

В Железногорске Курской области в результате атаки частично пропал свет

В этом материале "Телеграф" рассказывает подробности ночных происшествий в России на временно захваченных территориях.

Туапсе

В сети появилась информация, что в ночь на 2 ноября в российском городе Туапсе Краснодарского края был поражен важный для российского нефтяного экспорта объект — Туапсинский морской нефтяной терминал "Роснефти", специально построенный для загрузки нефти в танкеры, в том числе приписанные к "теневому флоту" России.

СМИ пишут, что был поражен глубоководный танкерный причал, который ввели в эксплуатацию в 2013 году. Причал имеет огромное значение для российского нефтяного экспорта на Черном море. Его мощность — до семи миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год, он способен принимать суда длиной до 250 метров. Преимущественно он обслуживает операции Туапсинского НПЗ — на этот завод ранее также наведывались украинские дроны.

Один из дронов ударил по центральной грузовой эстакаде – это главный узел для перевалки нефти и темных нефтепродуктов между берегом и танкерами. Еще один удар задел нефтеналивной пирс. Третий дрон попал в находившийся под загрузкой танкер: на судне начался мощный пожар.

Туапсе на карте

Курская область

Звуки взрывов этой ночью раздались и в Железногорске Курской области. Сообщается о "хлопке" на подстанции.

Железногорск на карте

Алчевск

В городе Алчевск на временно оккупированной части Луганской области раздались взрывы. В сети заявляют о прилете по электроподстанции.

Местные говорят, что слышали звуки дронов и как минимум три взрыва. После этого в некоторых районах исчез свет.

Отметим, что Алчевск с 2014 года является временно оккупированным Россией.

Подстанция в Алчевске

Крым

Этой ночью во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Зафиксированы прилеты дронов. В результате возникли пожары.

Орёл

В городе Орел в центральных регионах РФ (Орловская область) предварительно снова поражены энергетические объекты: соответствующие видео публикуют в сети.

Орел на карте

Липецкая область

Дроны поразили подстанцию в Липецкой области.

Усмань на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на территории Московской области России в ночь с 31 октября на 1 ноября произошел масштабный блэкаут. Перебои с электроэнергией оставили большинство населенных пунктов под Москвой без света, а кое-где из-за сильных перепадов напряжения свет мигал, электроприборы выходили из строя.