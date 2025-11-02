В центре поселка медведь лезет на дерево за медом: что еще интересного есть на родине кинорежиссера Александра Довженка

Населенный пункт, где родился известный украинец, "живет" с 1234 года

В Черниговской области находится поселок Сосница, первое упоминание о котором было почти 800 лет назад. Он имеет интересную историю названия и известен тем, что это родина украинско-советского писателя и кинорежиссера Александра Довженко.

Археологи обнаружили, что жизнь на этой земле существовала задолго до того, когда там появился поселок. "Телеграф" решил рассказать о его истории и что там интересного.

Где родился Александр Довженко

Впервые о поселке "Сосница" упоминалось еще в 1234 году в Ипатьевской летописи. Там говорилось, что Даниил Галицкий, поддерживая Киевского князя в борьбе с Михаилом Черниговским, освободил несколько городов, среди которых была и Сосница. Однако жизнь на этой земле была еще задолго до этого. Вблизи Сосницы найдены поселения неолита, бронзового века, курганы скифского времени, а также два клада римских монет. Здесь были раннеславянские поселения, стоянки северян и городища Киевской Руси. Известны и уникальные гончарные изделия, получившие название "сосницкая керамика".

Даниил Галицкий уволил несколько городов, включая поселок Сосница

В 1635–1648 годах Сосница была центром Сосницкой волости Новгород-Северского уезда Черниговского воеводства. Позже, в 1648–1649 и 1663–1668 годах, она выполняла функции полкового центра, а после Зборовского договора 16 октября 1649 года вошла в состав Черниговского полка.

В 1651 году король Ян II Казимеж разрешил продажу имения Сосница и нескольких других земель двоюродным братьям Писочинского, а соглашение утвердили на сейме в 1659 году. В 1654 году поселок стал частью Нежинского полка, а в 1663 году гетман Брюховецкий восстановил Сосницкий полк. Однако в 1668 году Петр Дорошенко ликвидировал полк и включил территорию в Черниговский.

После отмены автономии Левобережной Украины в 1782 году Сосница вошла в состав Новгород-Северского наместничества и получила собственный герб. С 1797 года она стала уездным центром Малороссийской, а с 1802 года — Черниговской губернии.

Уже в следующем году началось плановое строительство поселка. В середине XIX века развивалась промышленность: работали торфозаводы, пивоварня, кирпичные и лесопильные предприятия, а также кустарные мастерские. Действовала пожарная команда. Около 1844—1855 годов в местном имении жила Анна Керн — известная вдохновительница Александра Пушкина.

Образование и культовые сооружения поселка, откуда родом Довженко

В Соснице работают несколько учебных заведений: Сосницкий сельскохозяйственный техникум бухгалтерского учета, профессиональный аграрный лицей, гимназия имени А. П. Довженко, многопрофильный учебно-реабилитационный центр, общеобразовательная школа I–II ступеней, детская музыкальная школа и два дошкольных учреждения "Калинка" и "Солнышко".

Железное учреждение высшего образования в пгт Сосница

Аграрный лицей

Гимназия в поселке Сосница

Музыкальная школа

Среди исторических памятников поселка — Покровская церковь, построенная в 1724 году и перестроенная в 1847 году. Она сохранила традиционную пятичастную планировку казацких церквей и росписи на библейские сюжеты. В 1930-х годах храм закрыли большевики, во время немецкой оккупации богослужения возобновили, но в 1960-х годах его снова закрыли. Богослужения возобновили в 1989 году, а в 2012 году на месте старой церкви открыли новое здание. До 1950-х годов существовала еще Троицкая церковь, которую разрушила советская власть.

Покровская деревянная церковь в Соснице

Культурное наследие поселка представляют Сосницкий литературно-мемориальный музей А. П. Довженко и краеведческий музей им. Ю. С. Виноградского. Музей Довженко открыт 23 января 1960 года, а Виноградского — 1 июля 1920 года.

Краеведческий музей им. Ю. С. Виноградского открыт в 1920 году

Сосницкий краеведческий музей им. Ю. С. Виноградского

В 2017 году в центре Сосницы установили металлическую скульптуру медведя на сосне, созданную по мотивам герба поселка. Шестиметровая композиция с ульем открылась во время празднования Дня поселка.

Скульптура медведя на сосне установлена в центре поселка 2017 года

