Там московская кавалерия растоптала казаков копытами лошадей: чем известна родина Ивана Мазепы (фото)

Родная деревня получила нынешнее название только после рождения известного гетмана

В Киевской области есть село, которое стало колыбелью одного из самых известных гетманов Украины — Ивана Мазепы. Здесь сохранились памятники и истории, связанные с его семьей и основанием села.

Родовое село гетмана Украины основано еще в 16 веке, а впервые упоминается как хутор Кременец. "Телеграф" решил подробнее рассказать о родном месте Мазепы.

История села

Польский король Сигизмунд I в 1544 году передал хутор Кременец киевскому землянину Михаилу Мазепе. Именно он построил здесь село, которое позже, уже после рождения его потомка Ивана Мазепы, получило название Мазепинцы. Впоследствии село переходило по наследству следующим поколениям рода Мазеп — Николаю Мазепе-Колединскому, а затем Адаму-Стефану Михайловичу Мазепе.

Польский король и князь литовский — Сигизмунд I

20 марта 1639 года в этих местах родился будущий гетман Украины Иван Мазепа. Именно Мазепы построили в селе Воскресенскую церковь.

Иван Мазепа – украинский военный, политический и государственный деятель

Кроме того, с этими землями связано немало преданий: по словам местных жителей, после поражения выступления Ивана Мазепы против московского царя Петра I, сюда привели группу казаков, закованных в кандалы, и московская кавалерия показательно затоптала их копытами своих лошадей на поле. На том месте сегодня стоит курган — памятник трагическому событию.

В XVIII веке Мазепинцы принадлежали к Киевскому воеводству, а впоследствии — к Белоцерковской округе и Васильковскому уезду Киевской губернии.

В современную историю село вошло благодаря сохранению памяти о своем славном земляке. В 1994 году здесь был установлен первый в Украине памятник Ивану Мазепе, созданный скульптором Евгением Горбанем. Позже в селе возвели Храм Святителя Николая, который освятил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Храм Святителя Николая

В селе расположен Мемориальный комплекс парка казацкой славы, включающий музей этнографии и древностей, ландшафтный этнографический парк с курганом, казацкую башню, мельницу, колодец-журавль и корчму.

Мемориальный комплекс парка казацкой славы

Курган и казацкая башня в деревне Мазепанцы.

Мельница и колодец-журавль в мемориальном комплексе парка казацкой славы

В Мазепинцах также установлены памятники семье священника Григория Черняховского, односельчанам, погибшим во время Второй мировой войны, а также несколько памятных знаков, посвященных истории села.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что интересного есть на родине кинорежиссера Александра Довженко.