Вывезла семейный архив, лечила детей и была арестована: чем еще была насыщена жизнь Ольги Косач (фото)

Сестра Леси Украинки, Олеся Зирка, была не только писательницей, но и врачом, библиографом и переводчиком

Ольга Косач-Кривинюк — украинская писательница и переводчица, известная не только как сестра Леси Украинки, но и своей просветительской деятельностью, переводами и общественной активностью.

"Телеграф" решил подробно рассказать о насыщенной жизни украинки, родившейся третьей в семье Косачей. Как и другие в ее семье, она тоже взяла себе псевдоним — Олеся Звезда.

Девочка появилась на свет в Звягеле, ныне Новоград-Волынский, Житомирской области в 1877 году. Она была дочерью Елены Пчилки и Петра Косача, сестрой Леси Украинки и еще пятерых детей. С раннего детства Ольга проявляла большое усердие: уже в пять лет научилась писать, чтобы составить письмо бабушке, а в дальнейшем получала знания дома под руководством матери, старших братьев и приглашенных учителей. Леся Украинка играла особенно важную роль в обучении сестры, обучая ее литературе, музыке и общему развитию.

Петр Косач и Елена Пчилка

Ольга получила домашнее образование, выучила французский, немецкий и другие языки, а позже поступила в Киевскую частную женскую гимназию А. Дучинской, которую окончила с золотой медалью. Она продолжила обучение в дополнительном классе, углубляя знания по математике, и впоследствии стала слушательницей Высших женских медицинских курсов в Санкт-Петербурге. Там она активно занималась переводческой и редакторской деятельностью, поддерживала украинскую студенческую общину и участвовала в культурной жизни города.

В 1904 году Ольгу арестовали во время государственных экзаменов на медицинских курсах, но через два месяца ее освободили под надзор. После окончания учебы она вышла замуж за Михаила Кривинюка и жила сначала в Праге, а затем вернулась в Киев. В том же году, 1905, родила сына Михаила. По политическим причинам она не могла работать врачом на Волыни, однако с 1910 года Ольга служила земской патронажной врачом для детей-сирот в Лоцманской Каменке близ Екатеринослава.

Муж Ольги Косач

Помимо профессиональной деятельности, Ольга Косач занималась переводами с английского, французского, польского, чешского и скандинавских языков, организовала ткацкую мастерскую и кружок вышивания. В 1928 году она издала "Украинские народные узоры из Киевщины, Полтавщины и Екатеринославщины. Выпуск I", собрав и воссоздав традиционные орнаменты. На протяжении жизни она совмещала медицинскую практику, педагогическую деятельность и культурно-общественную работу, часто перегружая себя и даже болея. Среди всего этого в 1920 году родила второго сына Василия.

Ольга Косач вместе с сестрой Лесей Украинкой и, вероятно, с товарищей Оксаной Старицкой

В дни УНР вела творческую работу, переводила художественную литературу и издала книгу "Древняя история восточных народов" (1918). Она также сохранила ценный архив семьи Косачей, содержавший неопубликованные произведения Леси Украинки, ее стихи-трены и хронологию жизни писательницы. В 1929 году ее муж был арестован из-за подозрения в деятельности СВУ. В конце 1937 года арестовали и отправили в трудовые лагеря и сестру Изидору, поэтому Ольга Косач также находилась в ожидании ареста.

Во время Второй мировой войны Ольга Косач-Кривинюк эвакуировалась с младшим сыном Василием и сестрой Изидорой сначала через Львов в Прагу, а затем в Германию, перевезя с собой семейный архив. Этот архив хранил наследие Леси Украинки для потомков и стал бесценным источником украинской культуры.

Ольга Косач-Кривинюк скончалась 11 ноября 1945 в лагере для перемещенных лиц в Аугсбурге (Германия). Она похоронена на городском кладбище, а на могильном камне высечено: "Звезда моя! Твой свет век будет ясен!"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, правда ли, что Тарас Шевченко ухаживал за малолетними, замужними и имел сына от чужой жены.