"Портал в космос" нашли в Киеве: этот магазин прославился не зря (фото)

В центре столицы Украины есть необычный магазин со светящимися товарами

В центре Киева, на Андреевском спуске, работает магазин, который больше похож на арт-портал в параллельную вселенную — с психоделическими картинами, флуоресцентными фигурками и одеждой, вдохновленной трансестетикой.

Его основали два художника, а в этом году бренд отмечает 25 лет. "Телеграф" решил показать, что именно продает этот магазин.

Интерьер магазина с яркими флуоресцентными работами

Как отмечено на сайте, идея магазина "FluRAnet" — "любыми способами оставаться на связи со своим внутренним космосом; иметь портал в реальность своих мечтаний и воображения открытым и доступным 24/7". Ассортимент включает авторские картины, одежду, рюкзаки, снуды, девайсы для курения, сувениры, аксессуары, керамику и бижутерию.

Наибольшей популярностью пользуются керамические трубки и чашки для курения, а также миниатюрные фигурки и полотна, созданные флуоресцентными акриловыми красками. Цены на эти товары колеблются от 7 до 35 долларов — примерно 300–1500 гривен, если курс доллара будет составлять 42 гривны.

Керамические люльки и фигурки ручной работы

Если смотреть, например, на одежду или полотно с изображением, то футболку можно купить от 40 до 120 долларов, а картину — от 30 до 200 долларов.

Психоделочные принты на футболках и холстах.

Подобные магазины в Украине, по данным сайта, существуют только в Киеве, однако на данный момент, вероятно, работает только один — на Андреевском спуске. Приобрести вещи можно также онлайн, через официальный сайт бренда.

