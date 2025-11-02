Ведьминский рай в центре Киева: в каком магазине можно прикоснуться к магии (фото)

"Ведьмин Котел" в столице Украины продает магические книги, амулеты, таро и другие ритуальные предметы

Возле Подола в Киеве работает один из самых известных украинских магазинов для поклонников магии — "Ведьмин Котел". Здесь можно найти много чего для того, чтобы окунуться в магию.

Магазин предлагает книги по магии, свечи, амулеты, специальную одежду, таро, ведьминские алтари и статуэтки, мантику, серебряные украшения и т.д. На официальном сайте магазина подчеркивают, что они не продают сувениры или "эзотерическую бессмысленную чепуху".

Ведьмский магазин в Киеве

Наибольшим спросом пользуются карты таро, свечи и статуэтки, которые выбирают как начинающие, так и опытные практики.

Наиболее часто берущие товары

Магазин активно ведет страницу в Instagram, где уже около 30 тысяч подписчиков следят за новинками.

Кроме продажи товаров, "Ведьмин Котел" имеет онлайн таролога, который поможет всем желающим, организовывает тематические мероприятия и семинары, посвященные эзотерике и традиционной магии. Владельцы магазина отмечают, что их цель – создать безопасное пространство для изучения магии и обмена знаниями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцев поразила космическая скидка на зарядную станцию. В сети шутят, что она кого-то убила или в ней кто-то умер.